Le cover di X Factor 2019 questa settimana su Spotify

Si è chiusa la prima puntata Live di X Factor 2019 con grandi colpi di scena e la prima eliminazione di questa edizione. I 12 concorrenti si sono esibiti con cover assegnate dai giudici Samuel, Malika Ayane, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta. Tanta emozione, performance di spessore e un’eliminazione. A lasciare il talent è Mariam del team delle Under Donne di Sfera Ebbasta. Nella prima serata di live i 12 partecipanti si sono esibiti divisi in tre manche: i tre nomi meno votati si sono affrontati allo scontro finale, per concludere la gara al ballottaggio. A poche ore dalla conclusione della prima puntata, è stato possibile riascoltare le cover sulla piattaforma streaming di Spotify.

Le cover più ascoltate su Spotify

Grande successo per “Arsenico” di Aiello e cantata da Eugenio Campania della squadra degli Over. Il concorrente ha saputo interpretare al meglio il brano che ha attirato le attenzioni di tanti telespettatori incuriositi anche dall’autore originale. Nonostante l’eliminazione anche “Juice” di Lizzo e interpretata da Mariam Rouass è stata decisamente apprezzata dagli ascoltatori di Spotify. Il sound magnetico dei Seawards ha invece dato una nuova veste a “Pyro” dei Kings of Lion, altro brano che si sta ben comportando negli ascolti in streaming. Impeccabile la prova di Davide Rossi con “How Long (Has This Been Going on)”, canzone di Ira e George Gershwin, vera perla della musica e interpretata con grande trasporto da parte del concorrente. Tra i brani presenti su Spotify spicca anche “This is America” di Childish Gambino e interpretato da Nicola Cavallaro. Buon riscontro anche per la cover di “Don’t Look Back in Anger”, una delle canzoni più famose degli Oasis. Ad interpretare il brano è stato il 18enne Lorenzo Rinaldi che ha scelto di trasmettere delicatezza rifacendosi allo stile che Ryan Adams ha dato ad un’altra hit del gruppo britannico, “Wonderwall”. Travolgente invece l’interpretazione dei Booda che hanno portato in scena “212” di Azealia Banks, mentre Giordana Petralia ha scelto una versione arpa e voce di “Jocelyn Flores” di XXXTentacion.

Da “Dark Horse” a “L’ultimo bacio”

Tra i brani più ascoltati presentati nella prima serata dei live di X Factor 2019 c’è “L’ultimo Bacio”, grande successo di Carmen Consoli e reinterpretato da Kimono, nome d’arte di Sofia Tornambene. Suggestiva invece la versione che Marco Saltari ha dato a “Sugarman” di Sisto Rodriguez, così come quella di Enrico di Lauro che ha portato sul palco “Love Will Tear Us Apart” dei Joy Division. Sorprendente invece la rivisitazione di “Dark Horse” di Katy Perry ad opera dei Sierra, un brano che ha colpito gli utenti di Spotify e che è tra i più ascoltati dei 12 presentati nella prima puntata dei live di X Factor 2019. Tanta la curiosità in vista della prossima puntata di X Factor, in programma giovedì 31 ottobre alle 21.15 su Sky Uno. A sfidarsi saranno Seawards, Eugenio, Davide, Nicola, Lorenzo, i Booda, Giordana, Sofia, Enrico, i Sierra e Marco che hanno superato l’ostacolo della prima puntata.

