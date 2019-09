Giacomo Eva, da X Factor al singolo Errore Bellissimo

Aspetto duro e occhi profondi, ma animo sensibile e romantico. Giacomo Eva è la grande rivelazione del panorama musicale pop italiano. Dopo di X Factor per il giovane artista cosentino è arrivato il momendo di fare il grande salto: nelle radio è disponibile il suo primo singolo Errore bellissimo, pubblicato per l'etichetta Joseba Publishing (prodotto da Gianni Testa con la preziosa collaborazione di Marco Rettani). Giacomo è diventato l'idolo delle teenagers, il poeta che canta l'amore e lo fa con assoluta sincerità e una sensibilità unica come traspare nel suo primo singolo.



Errore bellissimo nasce da una profonda riflessione sulle esperienze vissute dall'artista e su quello che spesso viene definito errore ma che in realtà è tappa fondamentale di un percorso che permette un'importante crescita personale: ''Sono felice di poter cantare finalmente le mie parole e la mia musica - spiega Giacomo. Ho sempre scritto per altri artisti e penso ora di aver raggiunto la maturità necessaria per calcare dei palcoscenici importanti con un mio progetto'".



Giacomo Eva fa il suo esordio come autore al Festival di Sanremo, firmando il brano Io non lo so cos'è l'amore, canzone cantata da Rakele nella sezione Nuove Proposte. Per quest'ultima ha scritto anche parte del suo primo album 'Il diavolo è gentile'. Sempre nel 2015 è stato autore nel disco dei Dear Jack, Domani è un altro film seconda parte, che si aggiudica il doppio disco di platino. Nello stesso anno partecipa alla nona edizione di X Factor Italia entrando a far parte dei tre under uomini che ne compongono la categoria. Vince il prestigioso Premio Lunezia nel Luglio 2016 con una sua canzone inedita. Nel 2018 partecipa alla diciottesima edizione di Amici conquistando un banco nella famosa scuola studiandovi per oltre 4 mesi. Nel 2019, Giacomo Eva è autore del brano Aspetto che torni cantato da Francesco Renga al Festival di Sanremo.