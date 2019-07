Sem&Stènn: il nuovo singolo K.O. è su Sky Uno

Torna l'iconico duo pop con un nuovo singolo e per la prima volta in italiano: K.O. Un nuovo viaggio che ci avvicina ad un nuovo album, un nuovo percorso, una nuova scena musicale in Italia. Il video è in onda su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, dalle 17.50.

“K.O. (feat. YaMatt) descrive il momento in cui ci siamo sentiti a terra, da soli, spompati: ed è esattamente in quell’istante che abbiamo scoperto di avere un’energia nuova, quella dell’istinto di sopravvivenza. K.O. è cadere sul fondo e risalire con le proprie forze, è prendere a cazzotti chi ci ha delusi più forte di quanto si possa fare nella vita reale. K.O. è una uptempo di 160 bpm, che incorpora synth eurodance, ritmiche urban, elettroniche e acustiche, e le barre rap di YaMatt”.



Sem&Stènn si conoscono nel 2007, in un blog di musica, dove condividono passioni e desideri. Decidono di incontrarsi quattro anni dopo, nel 2011. L’anno seguente, la loro unione si trasforma in collaborazione artistica. Frequentano un corso di produzione di musica elettronica e cominciano a lavorare in diversi club milanesi, fino a che, nel 2015, scelgono di dedicarsi totalmente alle loro produzioni, contaminate dalle sonorità di artisti come Pet Shop Boys , Beastie Boys, Depeche Mode, Robyn, MGMT, Goldfrapp, Justice, Basement Jaxx e molti altri. Nell’aprile 2016 pubblicano il primo singolo, cui ne fanno seguito altri due e un ep. Il progetto è interamente indipendente, e Sem&Stènn si occupano di ogni aspetto: sia quello prettamente musicale (scrittura di testi e melodie, scelta degli arrangiamenti, produzione), che alla parte visuale (photoshoot, direzione e regia dei videoclip). Si dedicano in seguito alla promozione del disco, organizzando un tour in giro per il mondo, tra Italia, Europa e Stati Uniti.

Nell’estate 2017 arriva X Factor, e i progetti indipendenti vengono congelati. Superano le varie fasi di selezione (Audition, BootCamp e HomeVisit) e vengono infine selezionati tra i 12 finalisti in gara, sotto l’ala di Manuel Agnelli. Sem&Stènn divertono, disturbano, dividono, scuotono il pubblico, come si erano prefissati di fare, e si fanno portavoce della comunità LGBTIQ+, contro qualsiasi stereotipo di gender.

Il 5 gennaio 2018 pubblicano “The Fair”, l’inedito dalle sonorità electropop/darkwave presentato alle audition di X Factor, un tributo al mondo dei club, che ne celebra gli eccessi. Il videoclip, diretto da Sem (Salvatore Puglisi), ritrae Sem&Stènn alle prese con una baby sitter fuori dagli schemi. Tra decostruzione di stereotipi di genere e riferimenti alla cultura pop anni ’90, il duo con le tute rosse da meccanico si diverte a infrangere le regole e a disturbare il vicinato con uno stereo al massimo volume.



Il 13 marzo pubblicano il singolo “Baby Run” feat Manuel Agnelli, che li sceglie come opening performers il 10 aprile al Mediolanum Forum di Assago, data unica celebrativa dei 30 anni degli Afterhours, evento che registra il sold-out. Comincia da lì l’OFFBEAT tour nelle principali città italiane, insieme al batterista Antonio Polidoro. A Maggio Sem&Stènn ritirano il premio dei Diversity Media Award per il “Miglior Programma Tv” dedicato a X Factor, in quanto protagonisti e promotori dei valori lgbtiq+ e dell’importanza della diversità. Il secondo singolo estratto dall’album Offbeat, uscito il 6 aprile, si intitola “Bravo” e vede coinvolto nella realizzazione il producer Populous. Durante l’estate Levi’s Italia li sceglie come Italian Ambassador dell’EuroPride a Stoccolma, e si esibiscono ad Amburgo proprio in occasione del Hamburg Pride insieme a Conchita Wurst. A Settembre Sem&Stènn rilasciano Il video del singolo “You, Your Friend, Another Guy”, ispirato al film Sebastiane del 1976 del regista inglese Derek Jarman che racconta la vita del santo senza censure.



A gennaio 2019 vengono selezionati come Italian Act per l’Eurosonic in Olanda. Ad aprile esce “Gloss & Glitter”, traccia contenuta nel disco d’esordio di Muriel, scritta e prodotta da Sem&Stènn. Il 28 maggio compaiono in feat. in “Abramovic”, singolo d'esordio di Duilio, frontman della band I Giocattoli. Attualmente il duo è al lavoro sul nuovo disco, per la prima volta in italiano, determinato a realizzare qualcosa di rivoluzionario nel music business del bel paese.