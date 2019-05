Da lunedì 13 maggio, è online il video del brano NOTTURNA, il nuovo singolo del cantautore ENRICO NIGIOTTI, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Il video di “Notturna”, regia di Fabrizio Cestari, è ambientato all’interno di un bagno in un locale immaginario, attraversato da tante persone, che come unico desiderio hanno quello di vivere la propria vita senza ostacolare quella degli altri. “Notturna” è un brano dal ritmo estivo e coinvolgente. "All’interno di un bagno qualsiasi, numerose persone continuano ad entrare e uscire, molte di loro sfogano i propri desideri, senza preoccuparsi minimamente di chi hanno intorno – racconta Enrico Nigiotti – Ognuno di loro racchiude passioni che non si possono controllare… e tutto sommato è bello lasciarsi andare".



Dal 14 giugno partono le date estive del “Cenerentola Tour”, la nuova avventura live in cui Enrico Nigiotti sarà sui palchi delle più suggestive location estive italiane per presentare i brani del suo ultimo progetto discografico “Cenerentola e altre storie…” (Sony Music Italy). Accompagneranno l’artista i musicisti Andrea Torresani (direzione musicale, basso/contrabasso), Andrea Polidori (batteria), Mattia Tedesco (chitarre elettriche e acustiche) e Fabiano Pagnozzi (Tastiere e piano).



Queste le prime date estive del “Cenerentola Tour”:

14 giugno - Piazza Del Comune, FABRIANO (AN)

23 giugno - Campo Sportivo (corso Mazzini), GIOVE (TR)

29 giugno – Carroponte, MILANO

3 luglio - Piazza Della Repubblica, ORTONA (CH)

7 luglio - Festival Musicastelle, VALSAVARENCHE (AO)

19 luglio - Galleria Porta Di Roma, ROMA

21 luglio - Lagorai D’Incanto, VALSUGANA (TN)

3 agosto- Effetto Venezia, LIVORNO

10 agosto - Teatro Della Laguna, ORBETELLO (GR)

E il tour continua…



Radio Partner del tour è RTL 102.5. Il tour è una produzione di Massimo Levantini per 1Day; per info e biglietti: www.unoday.it.