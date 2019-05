X Factor, Valentina Tioli tiene la Pressione Alta

La cantantautrice Valentina Tioli, una dei protagonisti di X-Factor 7, torna sulla scena musicale con un nuovo contagioso singolo estivo intitolato Pressione Regolare. Il brano con sonorità Pop e influenze anni Novanta, è pronto a conquistare l’estate 2019 con una melodia che rimane in testa fin dal primo ascolto e una musica che ti fa venire voglia di salire in macchina e alzare a tutto volume con i finestrini abbassati. Dopo aver raggiunto le finali di Sanremo giovani 2018 con il brano Giungla, Valentina propone un nuovo brano che parla di voglia di leggerezza in un mondo che ci mette costantemente sotto pressione: "Pressione Regolare è un modo per dire a noi stessi che va tutto bene, che tutto andrà bene anche quando le cose sembrano sfuggirci di mano, è un incoraggiamento a staccare la spina (e il cellulare), a mollare tutto e andare al mare, a fregarsene del giudizio degli altri. Qualche volta è necessario “bere bene e ballare male”, “mangiare le caramelle in tangenziale”, arrivare in ritardo e affidarsi all’oroscopo. Ogni tanto fa bene lasciarsi andare alla sana incoscienza per sentirsi liberi dalle pressioni quotidiane".



Il testo scritto da Valentina, metaforico, ironico e mai banale, presenta diverse frasi autobiografiche che descrivono il suo modo di vedere il mondo e di affrontare la vita. Il produttore Francesco Terrana del Prisma Studio, si definisce molto soddisfatto del risultato finale: "Lavorare con Valentina è una fonte di grande ispirazione per me, quando è venuta in studio e ha iniziato a canticchiare il motivetto del ritornello ho immediatamente visualizzato l’arrangiamento e la grande potenzialità del pezzo, ho pensato fin da subito che fosse molto forte e non vedevo l’ora di metterci le mani. Questo brano è una novità nel panorama italiano perché presenta una formula Pop fatta di sonorità anni 90’ e sfumature Indie, ma inaspettatamente solari ed energiche, ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo”.



Valentina Tioli è una cantautrice, originaria di Modena. Nel 2013 è tra i protagonisti di X-Factor Italia 7. Il suo EP di debutto Valentina è stato nella top 3 della classifica iTunes nel 2014 e il suo ultimo singolo Giungla si è classificato quest’anno alle finali di Sanremo Giovani. Ha collaborato con artisti come i Two Fingerz e Mr.Rain con i quali ha pubblicato i brani Neve e The Way You Do. Non solo cantante ma anche autrice, ha scritto due brani per l’album di debutto del cantante Thomas di Amici di Maria de Filippi che ha raggiunto in poco tempo il disco d’oro. Il progetto artistico di Valentina, al quale lavora con il producer Francesco Terrana spazia dal soul, al reggae alla dance fino a ritmi più etnici e tropical pur rimanendo sempre in ambito pop. Il suo intento è quello di portare sul palco energia e adrenalina condividendo il suo mondo con chi l’ascolta.