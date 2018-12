Finale X Factor 2018: dove vederla in chiaro e in streaming

È tutto pronto per la finalissima di X Factor 12, una puntata ricca di colpi di scena e grandi ospiti: ecco dove vederla in chiaro

La finalissima di X Factor 12 andrà in onda il 13 dicembre, a partire dalle ore 21:15, su Sky Uno e in chiaro su TV8. Si preannuncia una puntata davvero speciale tra ospiti leggendari e i finalisti, che sono pronti a dare battaglia per conquistare il titolo di vincitore. Anastasio, Bowland, Luna e Naomi: chi di loro ha il fattore X?

Come vedere la finale di X Factor 12 (2018)

La finalissima di X Factor 2018 avrà inizio alle ore 20:15 in diretta su Sky Uno, canale 108, giovedì 13 dicembre. E non solo: la puntata verrà inoltre trasmessa in chiaro, gratuitamente, su TV8 (Canale 8) e Cielo (Canale 26) e sarà disponibile anche in streaming su SkyGo, l’esclusiva piattaforma online per abbonati che consente la visione su smartphone, pc e tablet.



Riassumendo:



Sky Uno (Canale 108)

In chiaro: TV 8 (Canale 8)

In chiaro: Cielo (Canale 26)

SkyGO in diretta streaming

Il programma della serata finale di X Factor 12

La puntata sarà anticipata da una edizione speciale dell’Ante Factor condotta da Daniela Collu. Nella fase del pre-show si esibirà il vincitore dello Strafactor, il talent show alla ricerca dei talenti più singolari che, nel corso dei live, è stato individuato in MC Fierli, concorrente della squadra Dark Polo Gang, grazie al singolo rap “Manuto”. All’Ante Factor saranno presenti anche Benji & Fede, reduci dalla conduzione di successo dell’X Factor Daily.

Anastasio, Luna, Naomi e Bowland sono pronti a calcare il palco del Mediolanum Forum di Assago per contendersi il titolo di vincitore assoluto di X Factor 2018. 800 metri quadri di palco, luci ed effetti speciali per una serata che deciderà il futuro dei ragazzi. Nel corso dell’esibizione, si troveranno anche a duettare con Marco Mengoni. Per capire la cifra artistica dei concorrenti di quest’anno, basta pensare che i loro inediti (presentati nel quinto live) hanno già totalizzato oltre 16 milioni di ascolti in streaming.

Anche al tavolo dei giudici la situazione è difficile: Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Lodo Guenzi sono infatti arrivati in finale con un concorrente ciascuno, e si contendono ora il podio del vincitore. Per l’ottavo anno di fila, sarà Alessandro Cattelan a condurre e nominare il vincitore del talent show, ed è anche grazie a lui che il programma ha raggiunto ascolti e record incredibili.

In occasione della puntata finale di X Factor 2018, alla scenografia del Mediolanum Forum ci sarà Simone Ferrari, un maestro degli effetti speciali. Domineranno la scena un led di 350 mq alto 17 metri, il più alto mai visto nel forum, e il palco sarà illuminato da 750 teste mobili pronti a impreziosire ogni istante della grande finale.

Gli ospiti della finale di X Factor 2018

Attesissimi sul palco ci sono gli ospiti della finale di X Factor: nel corso della serata si esibiranno i Muse, leggendari come sempre, la band pop del momento Thegiornalisti, e il rapper Ghali, nuovo protagonista della musica trap italiana.



