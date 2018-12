Anche la sesta settimana di X Factor 2018 ha visto l’eliminazione di un concorrente. Questa volta è toccato a Sherol Dos Santos, della squadra di Manuel Agnelli. Vediamo come hanno affrontato la preparazione al Live e i giorni successivi.

Il regalo da Amazon per tutti i concorrenti

Per avere la giusta carica durante il Live Show del giovedì sera, i concorrenti hanno ricevuto in regalo un pacco speciale da Amazon. Un pacco gigante con dentro amici e parenti di ognuno. Per Martina Attili e Luna Melis sono arrivati i papà, ognuno super orgoglioso e fiero della propria figlia. Ma non sono mancate le mamme a dare abbracci e conforto ai ragazzi: dal pacco regalo sono uscite la mamma di Sherol Dos Santos, quella di Naomi Rivieccio e la mamma di Anastasio. Per Leo Gassmann, è arrivato Stefano, il suo migliore amico, mentre per i BowLand è arrivato Ali, un carissimo amico dei tre ragazzi, che gli ha portato la loro deliziosa cagnolina Pepita. Con questo regalo, i ragazzi hanno affrontato il Live Show con più forza e determinazione.

 

L’incontro dei ragazzi con Giorgia

Oltre a ricevere la visita degli amici e dei parenti, i 7 concorrenti di X Factor 2018 hanno ricevuto un altro regalo inaspettato. Nel loft, è andata a trovarli Giorgia, uno dei super ospiti della puntata di giovedì 29 novembre. La cantante ha aperto il sesto Live cantando il suo ultimo singolo, “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti, tratto dal suo ultimo album di cover “Pop Heart”. L’incontro con Giorgia è stato determinante per i ragazzi, che sono rimasti senza parole nel momento in cui la cantante romana ha varcato la soglia. Le più emozionate erano soprattutto Luna Melis e Sherol Dos Santos, che hanno iniziato cantando le canzoni di Giorgia, mentre Naomi ha confessato di avere avuto per anni una vera ossessione per la cantante di “Come saprei”. La stessa Giorgia non si aspettava un’accoglienza simile e, visibilmente emozionata, ha detto ai ragazzi che il loro entusiasmo le restituisce il senso del suo lavoro. Inoltre, la cantante ha fatto i complimenti a tutti i concorrenti per la solidità e la sicurezza che hanno sul palco, che alla loro età non aveva. Infine, Giorgia li ha lasciati con un consiglio, che i ragazzi hanno apprezzato molto e di cui hanno fatto tesoro per il futuro: «Il vostro gusto di essere quello che siete nell’arte è l’unica cosa che conta». Con queste parole, la cantante ha lasciato il loft e i ragazzi hanno avuto la spinta per dare il meglio sul palco dell’X Factor Arena.

 

Naomi e l’ansia per il Live

Tra i concorrenti più preoccupati per l’esibizione del sesto Live, sicuramente c’è Naomi. La ragazza, ultima rimasta nella squadra di Fedez, è stata al ballottaggio per ben due volte e, per questo, teme ogni volta di dover uscire. I cantanti si giocano l’accesso alla semifinale e Fedez ha voluto alzare l’asticella e assegnare a Naomi un brano che ne mettesse in luce le doti vocali. “Look at me now” di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes, la canzone scelta per la concorrente, è molto difficile da cantare e l’ansia e la preoccupazione sono più che giustificate. Nonostante questo, Naomi non si fa abbattere e, dopo averla provata più volte, si sente gasata dal risultato finale. Fedez è più che soddisfatto del lavoro svolto e l’atteggiamento della sua concorrente è quello giusto per affrontare il Live di giovedì sera.



Il ritorno alla vita “vera” di Sherol

Giovedì 29 novembre, a un passo dall’accesso alla Semifinale, Sherol Dos Santos si è trovata ad andare al ballottaggio con Leo Gassman. In seguito al televoto, la concorrente della squadra di Manuel Agnelli si è vista costretta ad abbandonare il programma per tornare nella vita “reale”. Nonostante l’uscita, Sherol si è detta molto contenta del percorso fatto, denso di emozioni fortissime, soprattutto ai Bootcamp. La giovane ragazza di origini capoverdiane non dimenticherà mai il modo in cui, durante gli Home Visit, Manuel l’ha voluta con sé ai Live, stravolgendo il regolamento e scegliendola immediatamente dopo la sua esibizione. Il suo giudice non è stato solo un ottimo coach per il suo percorso professionale, ma anche un mentore, una guida nella vita. Manuel l’ha aiutata ad affrontare le sue ansie e le sue paure e oggi Sherol è una giovane donna molto più sicura delle sue potenzialità. Tra i ragazzi di X Factor 2018 si è creata una bella atmosfera e il rimpianto più grande, per Sherol, è quello di lasciare tutti i suoi compagni di avventure, che considera come una famiglia.

