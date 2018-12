X Factor Daily, cosa è successo ai concorrenti nel loft questa settimana

Anche la quinta settimana di X Factor 12 è stata scandita dal Live Show di giovedì in cui un altro concorrente ha dovuto abbandonare il programma e il loft. XF12 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, e su digitale terrestre al canale 311 o 11), mentre X Factor Daily va in onda da lunedì a venerdì alle 19.40

Il quinto Live di X Factor 2018 si è concluso con l’eliminazione di Renza Castelli, che è andata al ballottaggio finale con la sua compagna di squadra Naomi Rivieccio. Vediamo cosa è successo ai concorrenti nel loft durante la scorsa settimana.

La preparazione degli inediti

La quinta puntata dei Live Show è sempre la più importante, perché i concorrenti presentano, per la prima volta davanti al pubblico, il proprio inedito. La tensione nel loft è stata tanta e i rispettivi giudici hanno provato a rassicurare i ragazzi, consapevoli della valenza dell’esibizione. Secondo Manuel è giusto che i giovani cantanti siano emozionati perché presentare l’inedito significa passare da un programma televisivo alla vita reale. L’adrenalina prima dell’inizio è forte e spinge i ragazzi a dare il meglio. La maggior parte dei concorrenti si trova a cantare un inedito scritto per loro da autori prestigiosi, mentre cantanti come Anastasio o Martina Attili presentano brani scritti interamente da loro. Vediamo cosa è successo un’ora prima del quinto Live di X Factor 2018.

 

Il regalo di compleanno di Leo Gassmann

Per uno dei concorrenti, la presentazione dell’inedito è stata ancora più emozionante: infatti, Leo Gassmann ha cantato per la prima volta il suo “Piume” nel giorno del suo ventesimo compleanno. Per stemperare la tensione, il giovane cantante ha ricevuto dalla produzione un regalo speciale. Nel loft è andato a trovarlo una persona speciale: la sua fidanzata. La ragazza non ha voluto essere ripresa, ma dai numerosi commenti dei compagni di avventura, si viene a sapere che è molto bella. L’amore non è il solo regalo ricevuto da Leo, visto che gli è stata recapitata anche la sua torta preferita, preparata da sua nonna Maria, molto apprezzata anche dagli altri ragazzi.

 

L’eliminazione di Renza Castelli

La settimana è stata segnata dall’eliminazione di un altro concorrente. Questa volta è toccato a Renza Castelli, della squadra di Fedez. Renza si è trovata ad andare al ballottaggio con la sua compagna di squadra Naomi Rivieccio e il loro giudice ha voluto che le due concorrenti andassero al Tilt, in modo che fosse il pubblico a decidere per l’eliminazione. Il pubblico ha salvato Naomi ed eliminato Renza, che non si è detta molto sorpresa del risultato. La cantante dice di non avere nessun rimpianto, perché è arrivata alla quinta puntata nello stupore di tutti. La sua uscita dal programma, Renza l’ha vissuta con molta serenità, senza alcun rimpianto. Anche il saluto ai compagni di avventura si è poi svolto senza lacrime né disperazione, sempre nello stile di Renza.

 

Il primo concerto di Renza

Dopo l’uscita dal programma, Renza Castelli ha affrontato, per la prima volta, il suo pubblico. Introdotta da Benji & Fede, conduttori di X Factor Daily, la cantante ha tenuto un concerto alla Filiale Intesa Sanpaolo di Cordusio, a Milano. Nonostante l’emozione, Renza ha ammaliato il pubblico con la sua raffinatezza. Nel repertorio, oltre ai brani presentati durante il suo percorso nella trasmissione, anche il suo inedito, “Cielo inglese”. Alla fine del concerto, Renza ha firmato autografi ai suoi fan come una vera professionista. In fondo, già prima di X Factor faceva musica e, come ci tiene a ricordare: «io ho deciso di avere la musica nella mia vita, quindi non c’è altra alternativa».

 

