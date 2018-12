Per gli Under Uomini, Mara Maionchi ha deciso che Anastasio interpreterà un brano italiano con una carica emotiva che vi coinvolgerà completamente. Leo Gassmann - che si era già esibito con un suo inedito dal titolo "Freedom" con il quale aveva convinto i giudici alle Auditions - questa settimana ci stupirà con una vera e propria poesia d’amore italiana.

A Lodo sono rimasti solo tre concorrenti, i Bowland, ma possono essere quelli giusti per arrivare in finale. Il loro inconfondibile sound ipnotico sarà elevato all’ennesima potenza e ci accompagnerà in un viaggio all’interno del loro mondo fatto di suoni, immagini e parole. Il testo è un perfetto incontro delle loro diverse culture di riferimento grandi fonti d'ispirazione.

Le assegnazioni di Manuel Agnelli per le Under Donne: Luna sarà alle prese con un brano in italiano dallo stile pop ed esplosivo che la contraddistingue. Per Martina Attili l’interpretazione del suo inedito sarà come un ritorno alle origini, questa volta però senza nessuna fobia. Sherol Dos Santos si misurerà con un inedito che parla di forza interiore e che la rappresenta particolarmente.

Il giudice Fedez sta supportando la sua categoria sostenendo le ragazze. Naomi e Renza Castelli, infatti, sono a lavoro su due brani pazzeschi. L’inedito di Naomi è un brano dall’aria internazionale e dall’atmosfera romantica. Il testo, in inglese, racconta l’amore che è imprevedibile... Come la pioggia. Renza Castelli ci riporterà a casa con un brano in italiano. Il testo del suo singolo parlerà di un viaggio interiore...

