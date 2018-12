Il quarto Live di X Factor 2018 ha sancito l’eliminazione dei Seveso Casino Palace. Il gruppo non è riuscito a superare il ballottaggio con Naomi e Martina e si sono fermati ad un passo dalla presentazione del loro inedito. Diamo un’occhiata a cosa è successo durante questi giorni grazie a X Factor Daily.

Le prove di ballo di Anastasio

Nell’ultimo live di X Factor ha nuovamente impressionato Anastasio che si è esibito con “Another brick in the wall” dei Pink Floyd. Il giovane rapper si è cimentato anche nel ballo grazie ai consigli del suo istruttore. In un video precedente all’esibizione, vediamo Anastasio alle prese con le prove della sua performance e ammette di non aver mai ballato prima. Il risultato però è stato entusiasmante sia per l’esibizione canora, con buona parte del testo rivisitato, sia per le doti messe in mostra dallo stesso Anastasio. I quattro giudici hanno confermato che il ragazzo è già pronto per il Forum di Assago. Queste le prove di ballo in vista del Live di giovedì.

 

Enrico Nigiotti come ospite nel loft di X Factor

Giornata di visite nel loft di X Factor. In casa è arrivato Enrico Nigiotti, terzo classificato nell’ultima edizione del talent. Prima del quarto Live, il cantautore ha incontrato i ragazzi in quella che è stata per mesi la sua casa. Tanta emozione per lui e una lunga chiacchierata con i concorrenti di questa edizione. Nigiotti ricorda i suoi giorni a X Factor, i 12 chili persi in 2 mesi e l’importanza della quarta puntata. Il cantante di “L’amore è” ricorda che dopo la partecipazione al talent è riuscito a realizzare i suoi sogni: dal duetto con Gianna Nannini, alla scrittura di brani per Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Ora Nigiotti sta preparando il suo tour teatrale per presentare il nuovo album, intanto suggerisce ai ragazzi di non dimenticare mai il proprio essere artista. Il consiglio è di fare le cose cercando di portare avanti il proprio carattere, di crederci sempre e di sognare sempre con la testa.

 

Il primo concerto dei Seveso Casino Palace

Dopo essere stati eliminati al termine del quarto Live Show, i Seveso Casino Palace si sono esibiti per la prima volta fuori da X Factor 2018. Una performance che ha divertito i ragazzi, un’esperienza emozionante davanti a tantissimo pubblico. Una bella sensazione da ripetere il prima possibile. I Seveso Casino Palace ricorderanno questo concerto per la partecipazione del pubblico che trascinati dalla musica del gruppo ha iniziato a saltare in tutta la sala. Ora, come ammette il gruppo, è tempo di duro lavoro, di rivedere i brani scritti e di fare tanta tanta musica.

 

I Seveso Casino Palace ricordano la loro esperienza

«È strano svegliarsi e dire aspetta ma io dove sono. È stato un attimo difficile capire dove eravamo e cosa era successo». Queste le prime parole dei Seveso Casino Palace dopo l’eliminazione durante la quarta puntata di X Factor. Il gruppo ammette che rimanere e fare l’inedito sarebbe stato il massimo, però non hanno nessun rimpianto. Nel quarto live hanno dato tutto, si sono divertiti e lo hanno trasmesso al pubblico: «Siamo usciti nel migliore dei modi e siamo davvero contenti di essere usciti così». Tantissimi i momenti più belli vissuti durante quest’esperienza così come è stata indimenticabile anche la superstanding ovation avuta durante le audizioni. La migliore esibizione? I Seveso Casino Palace scelgono “Io vengo dalla luna”. Ma non c’è solo musica ad X Factor, tantissimi i legami creati con gli altri concorrenti.

 

