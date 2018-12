X Factor 2018: segui con noi il quarto Live in DIRETTA

Durante la quarta puntata di Live Show trasmessa in esclusiva su Sky Uno i nove concorrenti in gara si sfidano nel corso di tre manche. Con loro sul palco, ospiti internazionali e cantanti italiani. GUARDA IL LIVEBLOG

I concorrenti si esibiscono divisi equamente in tre manche: i tre cantanti meno votati si affrontano al ballottaggio, proponendo un cavallo di battaglia. E' il pubblico a decidere chi può proseguire all'interno del talent show. Inoltre, dalla prossima settimana i concorrenti potranno presentare il proprio inedito a pubblico e giuria.

Nove le performance della serata: Sherol Dos Santos sceglie il grande cult “I Will Always Love You” di Whitney Houston, mentre Luna Melis canta in italiano “Eppur mi sono scordato di te” di Lucio Battisti e Martina Attili si diverte sulle note di “Strange Birds” della cantautrice inglese Birdy. “Standing in the way of control” dei Gossip cantanta dai Seveso Casino Palace riempie lo studio di energia, mentre i Bowland propongono “Drop the Game” della band australiana Flume con il featuring di Chet Faker. Naomi ci prova con lo spregiudicato brano “Crisi metropolitana” di Giuni Russo, Renza Castelli punta su un classico della canzone italiana come “La costruzione di un amore” di Ivano Fossati, in una versione ispirata a quella di Mia Martini. Infine, gli Under Uomini di Mara Maionchi: Leo Gassmann con “Pianeti” di Ultimo e Anastasio con un cult della musica internazionale, “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd.

Ospite del quarto Live di X Factor 2018 Carl Brave, che presenta, in anteprima, il nuovo singolo “Posso” impreziosito dalla speciale partecipazione di Max Gazzè. Il brano sarà trasmesso in tutte le radio a partire da domani, venerdì 16 novembre.

Torna sul palco anche una vecchia conoscenza di X Factor Italia: Enrico Nigiotti canta “Complici” in duetto con Gianna Nannini. Il brano fa parte del nuovo album di inediti “Cenerentola” che Enrico presenterà in 3 anteprime live a Milano il 3 dicembre, a Livorno il 5 dicembre e a Roma il 10 dicembre.

Ad aprire il quarto Live, la danza di Germaine Acogny, coreografa senegalese, ormai 74enne, considerata la madre della danza africana e ambasciatrice della sua terra sui più importanti palchi del mondo.

