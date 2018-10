Da X Factor germogliano Tutti (i) Frutti di Roshelle

Esce oggi, mercoledì 31 ottobre su YouTube, il video di Tutti Frutty, il nuovo singolo di Roshelle prodotto da Don Joe, uscito lo scorso mercoledì 24 ottobre in radio e in digitale. Come descrivere Tutti Frutty? Facile: l’essenza di Roshelle supportata da un super beat prodotto da Don Joe. Essenza facilmente percepibile nel nuovo video diretto da The Astronauts. Un susseguirsi di look impeccabili e di location esclusive, dal rullo dell’aeroporto dal quale sbucano tante Roshelle, ad un’inedita visione di lei, nuda a cavallo nel pieno centro di Milano.



Don Joe non ha bisogno di presentazioni, membro fondatore e produttore dei Club Dogo, rapper e dj, ha prodotto hit per tantissimi artisti della scena italiana, da Marracash a J-Ax, da Fabri Fibra a Emis Killa, conquistando successivamente anche la scena internazionale lavorando per artisti del calibro di Grand Agent, Infamous Mobb, Cassidy e tanti altri. L’incontro con Roshelle, è stato una scintilla che ha scaturito la complicità artistica dei due, che si sono messi subito all’opera lavorando a differenti tracce.



Il primo frutto di questa collaborazione è appunto Tutti Frutty, che vede una Roshelle inedita, in una canzone totalmente in italiano e napoletano, omaggio quest‘ultimo alle sue radici partenopee. Finalmente, anche le quote rosa del rap, iniziano a farsi sentire: Roshelle Tutti Frutty.