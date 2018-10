X Factor 2018: le assegnazioni dei giudici a X Factor Daily

Ci siamo, si stanno per riaccendere i riflettori sul palco di X Factor, i nostri undici talenti sono pronti a sfidarsi. L’appuntamento è per ogni giovedì, dalle 21.15, in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche sul digitale terrestre, al canale 311 o 11. Continua a leggere e scopri qualche piccola curiosità sulle assegnazioni

Mara Maionchi, durante il primo Live Show si è mostrata in perfetta sintonia con i suoi Under Uomini. I tre giovani cantanti hanno regalato tre delle performance più belle del primo Live, salvandosi dall’eliminazione. Questa volta Mara ha assegnato pezzi molto diversi tra loro per mettere alla prova i suoi talenti. Per il "piccolo" Emanuele ha scelto l'ultimo singolo di un artista molto apprezzato nel panorama trap italiano, realizzato con il produttore della Dark Polo Gang. Per Anastasio è arrivato il momento di confrontarsi con un pezzo di una cantautrice italiana; il brano è il primo singolo tratto dal suo nuovo album "Diari aperti". Per Leo Gassmann, invece, si apre lo scenario internazionale con il brano di un gruppo statunitense, il cui video originale è un cortometraggio.

Il veterano Fedez già al secondo Live Show si ritrova a lavorare con un concorrente in meno nella sua categoria: Matteo Costanzo. Questa settimana per l’assegnazione dei brani Fedez ha optato sull’attualità, assegnando brani appartenenti al panorama musicale degli ultimi periodi. Per Renza Castelli ha scelto un pezzo di un gruppo formato da un cantante britannico, una cantautrice australiana e un DJ statunitense. Naomi canterà la colonna sonora di un musical dello scorso dicembre 2017 che ha come protagonista Hugh Jackman.

Il novello Lodo Guenzi ha pensato di assegnare ai suoi gruppi dei pezzi di musica divertenti: I Red Bricks Foundation, vicinissimi all'eliminazione la scorsa puntata, ci porteranno in un paesino francese grazie a un artista che abbiamo già vsito agli Home Visit. I BowLand avranno il compito di plasmare con il loro stile inconfondibile un brano scritto da una cantante tedesca. I Seveso Casino Palace, invece, ci faranno vivere un po' di saudade per l'estate trascorsa con il tormentone per eccellenza dei mesi scorsi.