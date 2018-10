La prima puntata dei Live Show di XF12 , in diretta tutti i giovedì alle 21.15 in diretta su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, ha visto sfidarsi a suon di talento i 12 concorrenti in gara: a dire addio al sogno di arrivare in finale è Matteo Costanzo, della squadra Over di Fedez. Continua a leggere e scopri di più

Il venticinquenne romano Matteo Costanzo esce al primo Live Show. Al ballottaggio con il gruppo guidato da Lodo Guenzi, i Red Bricks Foundation, non convince e la sua interpretazione de “La descrizione di un attimo” dei Tiromancino scelta dal suo mentore, Fedez non gli consente di passare il turno e sperare di arrivare in finale. “Ragazzo di strada” cantato e urlato dal gruppo di Lodo conquista la giuria. A Matteo non resta che abbandonare il palco tanto sognato e tornare a casa dove lavora come producer. L’aspirante popstar, è un polistrumentista e la musica ce l’ha nel sangue, la fa musica fin da quando era solo un bambino. Ha sempre lavorato dietro le quinte producendo per artisti emergenti e non solo. X Factor poteva e doveva essere il trampolino di lancio per farsi conoscere, “metterci la faccia”, e “diventare finalmente protagonista della propria musica”.



Un epilogo inaspettato per il producer romano che sembrava essere tra i favoriti, debutta in diretta sul palco dell’X Factor Arena, 800 metriquadri calpestabili con venti chilometri di cavi, con Power del musicista, beatmaker, rapper, produttore discografico, cantautore, regista e stilista statunitense Kanye West. Il suo giudice si complimenta: “Tu sei vero. Le canzoni le vivi e non le reciti”, ma i suoi colleghi seduti al tavolo della giuria non sembrano essere convinti, manca qualcosa, al di là della sua abilità nello stare davanti al pubblico, Mara dichiara di non ritrovare in lui che pensava lui fosse. L’orizzonte si fa scuro e quando si arriva al ballottaggio, i giudizi insindacabili dei giudici non lasciano più spazio al sogno di Matteo, tre “no” contro l’unico “sì” di Fedez che non basta a salvarlo dall’eliminazione.



La prima puntata dei Live si conclude con l’amarezza di non avercela fatta, di essere arrivato vicino alla meta, ma di non aver potuto dimostrare di più. Lo show va avanti e gli undici concorrenti in gara sono più agguerriti che mai. Le giovani donne di Manuel, Luna, Martina Attili e Sherol Dos Santos, i pupilli di Mara Maionchi, Anastasio, Emanuele Bertelli e Leo Gassman, i gruppi del team di Lodo Guenzi, BowLand, Red Bricks Foundation e Seveso Casino Palace, e i due Over di Fedez (orfano di Matteo), Naomi e Renza Castelli sono pronti per il secondo round, in diretta giovedì primo novembre alle 21.15 in diretta su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.