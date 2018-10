X Factor 2018: cosa hanno detto i giudici ai concorrenti durante gli Home Visit

Fedez, insieme a Takagi e Ketra, sceglie gli Over

La settima puntata di X Factor 2018 è stata dedicata agli Home Visit. Scelte dolorose, colpi di scena e tante esibizioni convincenti hanno caratterizzato l’atto finale prima di arrivare ai live del talent show. Il primo a dover scegliere è stato Fedez, impegnato quest’anno con la categoria Over. Il rapper porterà con sé Renza, Matteo e Naomi, eliminati Jennifer e Gaston. La prima ad esibirsi è stata proprio Jennifer con “Chained to the rhythm”, performance che non ha convinto pienamente Fedez e Takagi e Ketra, chiamati ad assistere il giudice. Per i due produttori, il commento è stato: “Alcune cose ci sono piaciute, altre forse erano troppo 90s". Dello stesso avviso Fedez che però ha provato a giustificare la ragazza: “È brava..può essere il pezzo che ti porta ad essere così". Il secondo over ad esibirsi è stata Naomi con “Valerie” di Amy Winehouse, una performance che ha convinto Takagi e Ketra: “Convincente, un'intonazione pazzesca. Però anche in questo sembra tutto troppo perfetto, non c'è l'imperfezione che ti colpisce". È stato poi il turno di Renza Castelli con “Vita” di Lucio Dalla e Gianni Morandi. I due produttori hanno approvato l’esibizione della ragazza: "Piaciuta tantissimo, mi ha quasi emozionato", Fedez invece ha acceso qualche dubbio: “La mia paura è che abbia un campo troppo ristretto, forse togliere chitarra e voce la snatura troppo". Chiudono il cerchio Matteo Costanzo e Gaston Facundo Gordillo: il primo con “Creep” ha trasmesso brividi ai giudici, mentre Gaston Facundo con “Under the bridge” non ha convinto. Il cantante ha poi ammesso di non sentirsi pronto e si è tirato fuori dalla gara: "La mia strada in questo momento è in un'altra direzione".

Mara Maionchi e Achille Lauro scelgono gli Under uomini

Gli Under uomini scelti da Mara Maionchi sono Anastasio, Leo ed Emanuele. Con l’aiuto di Achille Lauro, la giudice ha ascoltato prima Pierfrancesco, impegnato con “River” di Eminen. La Maionchi ha giudicato così la sua esibizione: “Molto carico ma hai saputo gestire molto bene. Mi piace, più ora che negli altri provini". Al momento del verdetto ha però sorpreso e ha eliminato il ragazzo: "Sei stato bravo ma molto tradizionale, non hai dato qualcosa di tuo oltre la canzone". Anastasio invece ha colpito nuovamente con un suo inedito, in particolare Achille Lauro è rimasto impressionato dalla sua capacità di scrittura: “Si vede che ci credi. Forse sei fuori dal mondo rap, devi trovare la tua identità però è figo perché scrive lui suoi testi e ci crede. È un ibrido". Mara Maionchi ha confermato le buone sensazione e ha ammesso: "La cosa che più mi piace di te è che sei forse più un cantautore che un rapper. Non so da che parte stai. Dobbiamo trovare una strada che possa arrivare". Prova superata anche per Leo Gassmann che ha cantato “New Shoes” di Paolo Nutini: "Mi sei piaciuto molto durante i provini, oggi un po' meno perché sei stato bravo tecnicamente ma ti devi sporcare di più, dare emozione. Vediamo se hai tempo di farlo con me a X Factor. Vedi che sei emotivo, tiralo fuori quando canti". Gli ultimi ad esibirsi sono stati Leonardo ed Emanuele. Il primo non ha convinto con la “La notte” di Arisa Questo il giudizio di Mara Maionchi: "Hai una difficoltà di range che tu hai e sai di avere. La tua preparazione mi spaventa molto, ti sei salvato in corner ma i corner nei live non sono concessi. Mi dispiace, ti rimando alla prossima volta". Va ai live invece Emanuele che ha cantato “Sogni appesi” di Ultimo: "L'età mi spaventa molto. Non farmi fare brutte figure, concentrati, fai il bravo. Sei abbastanza pronto per essere personale".

Under donne selezionate da Manuel Agnelli e Ghemon

Manuel Agnelli e Ghemon hanno invece selezionato le Under donne per i live. A passare il turno sono state Sherol, Martina e Luna. La prima ad esibirsi è proprio quest’ultima ed entrambi i giudici vedono in lei del potenziale. Manuel Agnelli ha commentato così: "Sono sicuro che con te possiamo fare un lavoro molto interessante. Mi raccomando". Lo stesso Ghemon è rimasto colpito dalla ragazza: “Ci sono tanti margini di lavoro, era ferma ma perché comunque il pezzo era impegnativo". Non ce l’ha fatta Ilaria che ha cantato “La musica non c’è”, timbro bellissimo che però non ha convinto Manuel Agnelli. Colpo di scena invece per l’esibizione di Sherol Dos Santos che ha avuto l’accesso ai live prima ancora che cantassero tutte le concorrenti. Manuel Agnelli ha richiamato la ragazza e le ha annunciato il verdetto: "Vado contro le regole, tu per me sei ufficialmente nei live. Complimenti, bravissima. Bisogna lavorare molto sodo. Ha una capacità di trasmettere emozioni e versatilità unica". Passa ai live anche Martina che ha tanto da lavorare secondo il giudice: "Mi sembra che ci sia uno schermo, deve lavorare per la squadra e per me. Tu sei un talento molto particolare, ma attenta che non basterà solo quello". Non ce l’ha fatta Camilla che aveva stregato nei provini con “La sera dei miracoli”, questa volta però “Make you feel my love” di Adele non ha convinto pienamente Manuel Agnelli.

Le scelte di Asia Argento e Alioscia per la categoria gruppi

Chiude la tornata delle esibizioni la categoria gruppi affidata ad Asia Argento. La giudice, con l’aiuto di Alioscia, ha scelto le tre band che si esibiranno nei live. Passano il turno Bowland, Red Bricks Foundation e Seveso Casino Palace. I Moka Stone non hanno convinto con “Fight da Faida” ed entrambi i giudici hanno sottolineato come la parte rap sia stata meno veloce rispetto al brano originale. I Bowland hanno colpito con la loro “Jealous Guy”, ritenuta una scelta molto coraggiosa anche nello stile proposto. L’esibizione del cantante dei Red Bricks Foundation è stata decisiva per passare il turno, come sottolineato dalle parole di Asia Argento: "Il cantante non era così forte nelle altre esibizioni, ora sono veramente in dubbio". Grandi elogi anche per i Seveso Casino Palace con “Bad Romance”. Per Asia: “Sono potenti, mi piace come funzionate come band. La tastierista ha spaccato, più delle altre volte. Rispetto alle altre esibizioni però la cantante si sentiva di meno". Niente da fare invece per gli Inquietude, ritenuti interessanti ma non ancora pronti per i live. È questo l’ultimo atto di Asia Argento come giudice di X Factor, al suo posto ci sarà Lodo Guenzi de “Lo Stato Sociale”. Il cantante chiude la puntata accogliendo i gruppi scelti da Asia Argento: “Se sono qui lo devo a voi, proprio perché siete una figata e Asia vi ha scelto per questo motivo”. Si apre un nuovo capitolo e ora c’è grande attesa per i live.