I concorrenti di X Factor 2018

Il momento è finalmente giunto: la sfida entra nel vivo giovedì 25 ottobre alle 21.15 in diretta su Sky Uno (canale 108, e su digitale terrestre al canale 311 o 11) con gli attesissimi LIVE. Scopri chi sono i 12 concorrenti che si sfideranno a colpi di talento. L'obiettivo è vincere. Chi di loro mostrerà di essere all'altezza del compito potrà sperare di arrivare in finale, nell'attesa scopri chi sono i concorrenti in gara.

La squadra delle Under Donne di Manuel Agnelli è composta da: Luna, la sedicenna sarda con una grinta da far invidia a una leonessa, canta, rappa e suona il pianoforte; Martina Attili, futura cantautrice, alle Audizioni ha conquistato tutti con il suo inedito Cherofobia dimostrando il suo precoce talento; per averla ai Live Show, Manuel Agnelli, ha stravolto la liturgia di X Factor assicurandole un posto ancor prima di sentire le altre aspiranti concorrenti: lei è Sherol Dos Santos, studentessa di chimica e grande lavoratrice, con la sua voce sound incredibile promette di superare i suoi limiti.

Gli Under Uomini capitanati da Mara Maionchi sono: Anastasio, appassionato di rap, scopre di avere un talento inaudito per la scrittura e ai Bootcamp ha incantato tutti con la sua versione di Generale di Francesco De Gregori; Fedez lo ha definito la penna migliore mai sentita a X Factor. Emanuele Bertelli possiede una voce incredibilmente profonda per un ragazzo di soli sedici anni; è il membro più giovane della squadra, ma darà tanto filo da torcere ai suoi avversari. Leo Gassmann cresce in una famiglia di artisti, impara a suonare la chitarra, si appassiona al soul e al cantautorato italiano, mentre apprezza meno la musica attuale; si presenta a X Factor 2018 per trovare il proprio posto del mondo.

Fedez è il giudice degli Over: Matteo Costanzo, polistrumentista, fa musica fin da bambino ma col tempo decide di rimanere soprattutto dietro le quinte in veste di producer; a X Factor vuole diventare finalmente protagonista della propria musica. Naomi Rivieccio studia musica leggera per poi avvicinarsi alla lirica, diplomandosi al conservatorio in teatro musicale d'opera, ma adesso vuole trovare spazio per esprimersi nel pop con la sua voce da soprano. Renza Castelli scopre la sua passione per il canto suonando in una band; decide di presentarsi alle Audizioni di X Factor 2018 e convince Fedez per la sua raffinatezza.

I Gruppi scelti da Asia Argento sono: i Seveso Casino Palace, composti da Gianluca, Silvia, Salvatore, Fabiana e Alessandro, sono molto diversi tra di loro, ma non possono fare a meno l'uno dell'altro; sono accomunati dalla voglia di fare "metallo" e spaccare insieme. Saeed, Leila e Pejman, in arte BowLand, iraniani dal sound elettronico davvero ricercato, arricchito dalla voce sensuale della parte femminile del gruppo. Marco, Lorenzo, Claudio e Jacopo sono i Red Bricks Foundation, caratterizzati da un atteggiamento irriverente e tanta passione per il rock che influenza il loro sound e il loro look.

Chi di loro supererà il primo Live Show?