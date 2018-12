Le categorie di X Factor 2018: Under Donna e Over

COME VEDERE X FACTOR

Hanno tutte carattere da vendere, al punto che Alessandro Cattelan è subito costretto a correggesi quando, con un tono gentile da papà, le definisce quasi indifese. Loro sanno invece farsi rispettare eccome, a suon di musica, ma la giovane età, come sottolineato dal conduttore, richiede una guida che sappia essere anche comprensiva.

Scatta dunque qualche sorriso quando questa categoria finisce nelle mani di Manuel Agnelli, che dovrebbe rappresentare la parte dura e rock del programma. Nonostante questo, gestire un piccolo gruppo di giovani donne non pare affatto disturbarlo, anzi tutt’altro. È entusiasta all’idea di poter plasmare voci e caratteri tanto particolari e intriganti.

A completare la serata è la categoria assegnata a Fedez, gli Over. Il web, tendenzialmente più giovane, pare essere un velo meno coinvolto, ma anche in questa sezione non mancano alcuni tra i futuri beniamini del programma. Il talento c’è, così come l’invidia degli altri giudici per alcuni concorrenti terminati tra le mani del rapper milanese.

X-Factor 2018, Manuel Agnelli: Under Donna

Non potrebbe essere più entusiasta Manuel Agnelli. Esulta in maniera evidente quando scopre di poter salire sul palco per accogliere quelle che, a partire dalla prima puntata dei Bootcamp, saranno le sue ragazze.

Un sorriso rapidamente sostituito da un’espressione più seria. È tempo di analizzare le esibizioni, guardando anche a ciò che si potrebbe ottenere da un lavoro costante in studio. Ad ogni modo sul palco salgono 12 giovani ragazze, con il giudice che ha la consapevolezza di doverne necessariamente bocciare più della metà, raggiungendo quota cinque.

Svariati gli switch e alla fine ecco la formazione delle Under Donna che avrà accesso agli Home Visit: Ilaria Pieri, Martina Attili, Sherol Dos Santos, Camilla Musso e Luna Melis.

X-Factor 2018, Fedez: Over

Il secondo protagonista di serata, tra i giudici, è stato Fedez. Lui è il più giovane tra i giudici di X-Factor 2018, eppure ai Bootcamp è stato messo al comando della categoria Over, ovvero quella dei più ‘anziani’. Un contrasto interessante, soprattutto per quanto riguarda l’approccio del rapper a live iniziato.

Sul palco si presentano anche in questo caso 12 aspiranti per una delle cinque sedie per gli Home Visit. Fedez non si mostra entusiasta come Manuel Agnelli, sapendo quanto sia più difficile lavorare con chi, superata una certa età, ha ormai trovato il proprio stile, nel bene o nel male.

Non sono mancate sorprese, prove emozionanti e amare delusioni, in un calderone che ha portato a tre switch, ponendo fine alle avventure di Mattia, Valeria e Danilo, dopo l’amara illusione d’aver superato il primo ma fragile step, sedendosi sull’ambita sedia.

La squadra risulta essere infine composta da Matteo Costanzo, Jennifer Milan, Naomi, Renza Castelli e Gaston. A destare maggior attenzione nel pubblico è di certo la Rivieccio, che vanta un netto vantaggio, almeno sul web, rispetto agli altri concorrenti.

Grande potenza, controllo e puro e semplice talento, ne fanno un’avversaria temibile per gli altri concorrenti in gara, oltre che la punta di diamante della rosa di Fedez.

Puoi vedere X Factor ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 del satellite e 311 o 11 del digitale terrestre).