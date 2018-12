X Factor 2018, Audizioni: le esibizioni più emozionanti

Dal poco convincente synth pop asiatico ai fischi per Michelle e la sua Pussy Power. Una puntata non semplice, nel corso della quale in più di un’occasione il parere dei giudici è stato particolarmente discordante. Dinanzi al talento però, quello vero, pochi dubbi e grandi certezze.

È questo l’effetto che ottiene Helena Russo, che a soli 17 anni si presenta sul palco di X-Factor per parlare della propria ‘stranezza’. Non si rivede in molte delle sue coetanee e prova a esprimere questo sentimento attraverso Strange, di LP. Esibizione da brividi, con il pubblico tutto dalla sua parte, a incoraggiare la rivendicazione di un’unicità d’animo che non è stranezza, bensì sana diversità. Inevitabili quattro sì per lei.

 

X-Factor 2018, Leo Gassman si ‘libera’ del suo cognome

Riuscire a esprimere ciò che si custodisce dentro, nella parte più profonda di sé, è sempre complicato. Provare a farlo con il peso del pregiudizio che grava sulle proprie spalle può rappresentare un’impresa titanica.

Lo sa bene Leo Gassman, che ha 19 anni e ritiene sia giunto il momento di spiccare il volo da sé, prendendo le distanze da un cognome tanto prestigioso quanto oneroso. Sa bene suo padre Alessandro quanto possa essere difficile farsi notare quando tutti cercano in te una traccia indelebile del grande padre che ti ha preceduto.

Leo è il nipote di Vittorio Gassman e propone un inedito, Freedom. È giovane e cerca la propria libertà, ma lo fa con un inglese un po’ incerto. Il timbro però c’è, così come il coraggio e la capacità d’ascoltare consigli, giudizi e critiche. Mara Maionchi offre una nuova lezione. Vorrebbe bacchettarlo un po’, convinta che si possa ottenere qualcosa d’interessante da lui, se guidato correttamente. Lo si scoprirà ai Bootcamp, dove un timbro intrigante, sia chiaro, non basterà per accedere allo step successivo.

 

X-Factor 2018, Naomi Rivieccio è un soprano pop

Naomi ha 26 anni e vive di musica. Ha studiato canto lirico ma in questa terza puntata di X-Factor si esprime seguendo una vena differente, quella pop, che in breve trascina pubblico e giudici. Non ha timore del palco e lo controlla molto bene. Sorride e si diverte, senza mai perdere la concentrazione.

La sua versione di Bang Bang, di Jessie J. è travolgente, tra ritmo e qualità tecniche invidiabili. Gli studi lirici fanno capolino di tanto in tanto, giusto il tempo di mostrare sprazzi di ciò che sono le sue totali capacità. Energica nell’espressione, delicata nell’animo. Un mix che lascia a bocca aperta i quattro dietro al bancone, con tutti i sì a disposizione portati a casa.

 

X-Factor 2018, Riccardo Mercogliano e la sua Napoli

Sedici anni e già dure esperienze nella vita di Riccardo Mercogliano, che omaggia un mostro sacro della sua terra, Pino Daniele. Propone una versione acustica di Napule è, facendo commuovere tutti, soprattutto sua madre, che nel dietro le quinte non trattiene le lacrime nel vederlo cullato dagli applausi del pubblico.

Una versione molto sentita e una voce delicata. Riccardo è giovane ma canta con convinzione e sentimento, ovvero le chiavi più adatte per spalancare le porte dei Bootcamp.

 

X-Factor 2018, il progetto Inquietudine

Quando un’idea ti balena in testa per troppo tempo, la si accantona per sempre, per evitare che col tempo ti divori, o la si esprime al mondo, trovando il coraggio di mettersi alla prova. Gli Inquietudine hanno scelto la seconda via, salendo sul palco di X-Factor per proporre qualcosa di intimo, rischiando il tutto per tutto.

Un progetto che sa dare importanza a parole e musica. La loro esibizione offre il giusto spazio ai componenti del gruppo, quasi fossero privi di frontman. Nessun protagonismo e tanta voglia d’aiutarsi, anche quando le parole sfuggono e l’emozione si tramuta in un groppo in gola. Ogni giudice ha visto in loro qualcosa di diverso. Tutti però sono unanimemente intrigati, pubblico compreso. C’è voglia di rivederli, nella speranza che abbiano in serbo altre esibizioni fuori dagli schemi.



