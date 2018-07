X Factor, Veronica Marchi torna con Non sono l'Unica

Non sono l’unica è il nuovo album, in uscita il prossimo 28 settembre, di Veronica Marchi , cantautrice, polistrumentista, vocal coach e produttrice veronese, resa nota al grande pubblico per aver partecipato a X Factor 2016. Il talent musicale di Sky Uno torna con l'edizione numero 12 a settembre

Cambiamenti, volontà e condivisione. Questi i temi centrali di "Non sono l’unica”, nuovo album di Veronica Marchi, cantautrice, polistrumentista, vocal coach e produttrice veronese, resa nota al grande pubblico per aver partecipato a X-Factor 2016. L’album, anticipato dal primo singolo “Capita”, negli store digitali dal 25 maggio 2018, esce il 28 settembre 2018 per l’ecosistema musicale Qui Base Luna (Cristina Donà, Geometra Mangoni, Cecilia).

Già con “Capita” Veronica ha rinunciato alla venatura cantautorale scarna e acustica che l’ha sempre contraddistinta, per virare verso una dimensione più squisitamente pop con escursioni elettroniche. “Non sono l’unica” nasce, appunto, dall'esigenza di percorrere una strada, per sonorità e scrittura, nuova. La produzione artistica è stata affidata a Stefano Giungato, che ha messo in risalto nuove sfumature della voce e della musicalità di Veronica.

"Cambierà il tuo nome, cambierai la pelle, il tuo destino non è nelle stelle", così recita una parte del testo di uno dei brani centrali del disco, scritto per raccontare la necessità di partire da se stessi per migliorare, girando la lente d'ingrandimento verso l'interno e scavando fino a ritrovarsi. Nel disco anche illustri ospiti come Cristiano Dalla Pellegrina (Negrita), alla batteria, e Stefano Pisetta (Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia) che ha seguito Veronica nel precedente “Io e Veronica Tour” e la seguirà anche nel prossimo.

“Ho intitolato il disco Non sono l'unica traendo spunto da una parte del brano ‘L'unica’, perché è vero, se sposto l'orizzonte più in là e più dentro di me, scavando nel mio essere, posso trovare le anime degli altri e sentirmi meno sola, condividere questo meraviglioso viaggio con le persone che mi passano accanto e costruire qualcosa di autentico.”

Dopo X Factor, Veronica si è dedicata soprattutto alla produzione di altri artisti. Per Marta Mason ha scritto il singolo “I walk alone” e presto usciranno altre produzioni dallo studio che Veronica ha preso in gestione “Osteria futurista”. Come autrice ha da poco iniziato a collaborare con Giua (Sugar) e Stefano Paviani (Eclectic Music / Curci Edizioni).



Veronica Marchi



Veronese, classe 1982, Veronica inizia a cantare all’età di quattro anni. Studia pianoforte classico e a nove anni scrive la sua prima canzone. Mescola gli studi al palcoscenico, mentre grandi mentori ne accompagnano la crescita artistica, da Alanis Morissette a Carmen Consoli, da Jeff Buckley a Rino Gaetano, da David Bowie a Lucio Battisti. Salta dal pop all’indie folk e nei suoi live si contraddistingue per eleganza e autenticità. Apre così i concerti di Niccolò Fabi, Cristina Donà, Eugenio Finardi, Nina Zilli, Antonella Ruggiero e Davide Van de Sfroos. Dal 1998 suona in svariate formazioni, fino al più importante sodalizio con la violinista e polistrumentista Maddalena Fasoli, con cui collabora tutt’ora. Nel 2004 conosce anche il chitarrista e polistrumentista Andrea Faccioli. L’anno seguente esce il suo omonimo album d’esordio, prodotto da Luigi Pecere (La Matricula/Venus). Arrivano anche i primi riconoscimenti come la vittoria del premio “Rai demo 2005” e la prima edizione del Premio “Bianca D’Aponte 2005”. Nel 2006 si aggiudica la terza edizione del premio “L’artista che non c’era” e la vittoria della prima edizione del concorso “Songwriters”. Nel 2007 esce “Saldi di primavera”, il singolo che anticipa l’uscita del nuovo album e segna l’inizio del secondo capitolo del suo percorso musicale. A luglio vince il “Giffoni Music Concept 2007” e nel 2008 esce il suo secondo lavoro intitolato “L’acqua del mare non si può bere” (LaMatricula/Venus).

Nel 2010 Veronica è a Cracovia, unico artista italiano del “Leonard Cohen Event 2010”. Nel 2011 entra nuovamente in studio con Maddalena Fasoli, Andrea Faccioli e Nelide Bandello. “La guarigione” (Cabezon/Audioglobe) esce il 20 aprile 2012 e vanta la prestigiosa collaborazione artistica di Dario Caglioni. Nel giugno 2014, dopo una fortunata campagna di raccolta fondi su Musicraiser, Veronica pubblica il suo primo album da interprete. “coVer” racchiude sedici anni live in acustico, in solitaria, perenne ricerca. Nel 2015 è a Dijon (Francia) per “Italiart Festival”. Nello stesso anno co-produce e scrive i brani dell’EP d’esordio di Sole (con Fabio Campedelli, Wea), artista che ha raggiunto i Bootcamp di X Factor 9. Il 2016 impressiona giudici e pubblico ai casting di X Factor 10 con la sua personalissima cover del brano dei Foo Fighters “Walk”, di cui pubblica anche il video. Entra nella squadra di Manuel Agnelli, superando i bootcamp e approdando infine agli home visit. Conclusa l’esperienza del talent di Sky, Veronica si è dedicata all’ “Io e Veronica Tour” nei teatri delle maggiori città del nord Italia.