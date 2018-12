(@BassoFabrizio)



Ogni canzone è un passo nella savana, impegnativo ma ricco di emozioni. Così ci racconta il suo Bengala Lorenzo Fragola. Il vincitore di X Factor 2014 (in questo periodo sono in pieno svolgimento le selezioni per puntare all'edizione 2018 del talent musicale di Sky Uno). Nell'epoca in cui i musicisti convergono (di nuovo) verso il concept album, Lorenzo spariglia le logiche e si inventa canzoni una diversa dall'altra. Racconta di amori poco felici, di demoni da sconfiggere, di amicizie che si arenano...finestre di vita quotidiana che lui trasforma in elegia. Oggi non è difficile parlare di amore e disamore, il difficile è farlo con un liguaggio poeticamente normale. Ed è qui che Lorenzo Fragola può fare la differenza. Ora lo attendiamo in concerto perché siamo certi che le emozioni che escono dalla sua voce, dal vivo saranno un amplificatore dell'anima. (Grazie ad Antea Morbioli per la collaborazione)