Aspettando X Factor 2018, Roshelle mette l'amore in un...Drink

Musica e arte sono, spesso, una cosa sola. Ed è bello quando a unirle è una ragazza giovane, un talento di 22 anni che dopo avere ipnotizzato il popolo di X Factor (sono in corso le audizioni per l'edizione 2018 del talent musicale di Sky Uno) torna con un singolo che racconta l'amore vero, lontano dai social, fatto di passione e litigi, un distillato di sentimenti. Lei si chiama Roshelle e il brano Drink. La abbiamo intervistata.



Roshelle come va?

Bene. Sono a Milano, faccio le ore piccole perché sto scrivendo. Sono reduce da una trasferta a Dubai.

Bella?

Eccome, sembra di essere nell'anno Tremila.

Il nuovo singolo è Drink.

Lo ho scritto l’estate scorsa con Fabio Campedelli, lo stesso autore del mio primo singolo What U Do To Me. Volevo scrivere un pezzo pop e fin dal principio ho capito di aver creato uno di quei ritornelli catchy e orecchiabili che ti si incastrano nel cervello.

Di cosa parla?

Di amore, dei lati più complessi di una relazione. Il suo lato oscuro. Racconta di un amore in crisi ma che non si arrende e dunque ci si siede davanti a un...drink per guardarsi negli occhi e riprendere le fila della storia. E' nato piano e voce, è una produzione super pop.

E' quella la direzione che sta prendendo la sua musica?

Sono aperta a tutti i generi. Da piccola ascoltavo punk, rock, metal, musica africana. Sono davvero onnivora. Non mi chiudo alcuna opportunità ma neanche mi sento di dire che sto entrando in una stagione pop.

Insomma nessuna anticipazione sulla sua rotta artistica?

Una sola: vi stupirò.

E' difficile raccontare l'amore vero nella stagione dei social?

Io vivo i social come un momento di condivisione con i fan. Ma nella quotidianità sono romantica e vivo il vero delle cose.

Quindi è distante dall'amore sui social?

Sarei anacronistica a non sapere che le relazioni muoiono e nascono sui social. Ma questo ha anche un lato affascinante: l'amore si idealizza, germoglia come desideriamo.

Filosofia curiosa, la sua.

Sono dell'idea che i veri amori sono platonici, lì ci metti tutto, è un gioco creativo.

La sua estate?

Qualche data, voglio far girare il mio Drink per l'Italia. Mi muovo con deejay e ballerine, uno spettacolo molto rosa. Trovate ogni informazione sui miei social, instragram in particolare.

Ci si avvicina a X Factor 2018: consigli?

Essere se stessi. Il rischio è di lasciarsi trascinare in terreni non propri. Bisogna credere nelle proprie idee e assorbire i consigli dei molti professionisti che hai vicino.

Il drink dell'estate?

Il mio preferito è il Mango-Lucani che fanno al Rita, un locale dei Navigli, a Milano!