Everytime you’re here, un nuovo singolo per Camille Cabaltera

Everytime you’re here è il nuovo singolo di Camille Cabaltera, protagonista a X factor 2017. Si tratta di un brano Hip hop/rap dalle sonorità fresche ed estive, che parla di una ragazza timida che non riesce a spiccicare parola quando incontra il tipo che le piace. Con Every time you’re here Camille intende far conoscere al pubblico quel lato più leggero, allegro e anche pop del suo “carattere” artistico. Il brano è ballabile e non deluderà chi la conosce e l’apprezza sin dalle sue accattivanti e intense performance ad Xfactor Italia. Everytime you’re here è firmato da Camille e da Massimo Guidi e Simone Del Freo che lo ha anche prodotto.