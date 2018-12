Nel silenzio di mille parole incontriamo Enrico Nigiotti

Dopo il grande successo de L’amore è certificato platino, da oggi, venerdì 9 marzo, è in radio e in digitale Nel silenzio di mille parole, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, caratterizzato da tinte elettriche e parole cantate quasi sottovoce. Il singolo è già al primo posto della classifica di vendita di iTunes.



In contemporanea con l’uscita, al link https://forms.sonymusicfans.com/nigiottiascoltaecondividi è possibile ascoltare e condividere il nuovo singolo sui social e, tra chi lo farà, dieci persone potranno ricevere un video live esclusivo di Enrico che canterà Nel Silenzio Di Mille Parole con una dedica personalizzata.



Pochi semplici accordi suonati dalla chitarra elettrica di Enrico Nigiotti che colorano tutto il brano e sostengono un testo intimo, semplice che, in contrasto con il titolo, fa riecheggiare rime su rime avvicinandosi fortemente alla prosa.



Enrico Nigiotti ha 30 anni ed è un cantautore livornese che ha debuttato ufficialmente nel 2009. Tra il 2009 e il 2016 partecipa ad Amici, Sanremo Giovani e compone due brani per il film “La Pazza Gioia” del regista pluripremiato Paolo Virzì. Nel 2017 partecipa alle selezioni dell'undicesima edizione di X Factor ed entra a fa parte della categoria Over 25, guidata da Mara Maionchi. Grazie all'inedito "L'amore è" arriva in finale, si classifica terzo e il 10 gennaio del 2018 conquista il platino. Successivamente, nel 2018, è tornato a calcare il palco del Festival di Sanremo con i The Kolors, in gara nella sezione Big con il brano “Frida (Mai, Mai, Mai)”, durante la serata dedicata ai duetti in veste di chitarrista solista. Sempre nello stesso anno firma, nel nuovo disco di Laura Pausini “Fatti Sentire”, il brano dal titolo Le Due Finestre.