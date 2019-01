XF11, i ROS partono col Rumore in Tour

Lei si chiama Camilla e ha 21 anni, lui Kevin ne ha 20 e si conoscono da tantissimo tempo, pur appartenendo a band differenti hanno spesso suonato insieme… Così nel 2016 hanno deciso di formare un gruppo tutto loro. Incontrano successivamente Lorenzo (di 23 anni) e nascono così i ROS: arrivano da Montepulciano in provincia di Siena e hanno un’idea della musica travolgente e intensa anche grazie alle qualità canore di Camilla vera front-woman del gruppo!



Usciti da X Factor 2017 e seguiti da Manuel Agnelli, i ROS iniziano a vivere la loro carriera on the road con un tour che li porterà per tutto lo stivale! Al momento comunichiamo le prime cinque date del Rumore in Tour, tour che prende il nome dal loro primo singolo di successo, Rumore appunto!



Rumore in Tour

07.04 RONCADE (TV), New Age

13.04 FIRENZE, Viper

14.04 PARMA, Campus Industry

21.04 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), Dejavu

26.05 ROMA, Quirinetta



Altre date in arrivo… STAY TUNED!

Apertura porte: ore 20.00; Inizio concerto: ore 21.00.

Prezzo del biglietto in prevendita: €13,00+d.p

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €15,00

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 23 febbraio.