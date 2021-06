3/10 ©Getty

Nel meraviglioso borgo di Spello, in provincia di Perugia, ogni anno, per adornare il percorso della processione del Corpus Domini, si ricorre alle cosiddette “infiorate”. Circa 2000 metri quadrati di tappeti di fiori e quadri floreali vengono realizzati da numerosi artisti, con la collaborazione di cittadini locali e anche di visitatori che arrivano a Spello per farsi ammaliare da questa esplosione di colori e profumi.

