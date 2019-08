Quinta puntata per un Sogno in affitto di Paola Marella, che si è recata in Versilia in compagnia dell'attore e doppiatore Francesco Pannofino, per cercare le più belle dimore della zona. La prossima settimana andrà in onda l'ultimo appuntamento, martedì 13 agosto alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

