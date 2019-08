Un sogno in affitto giunge al suo ultimo capitolo. Martedì 13 agosto , alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, andrà in onda l’ultima puntata dell’entusiasmante viaggio attraverso le dimore più affascinanti d’Italia. Paola Marella si recherà sul Lago Maggiore in compagnia di Sergio Friscia . Continua a leggere e scopri le anticipazioni!

Dopo ben sei settimane, l’avventura di Paola Marella giunge al termine. L’esperta del settore immobiliare ci ha condotto attraverso le più belle dimore da sogno situate nel Bel Paese, portandoci a sognare ad occhi aperti. Il Golfo del Tigullio, Ostuni, la provincia di Firenze, il Lago di Como, e la Versilia sono stati gli scenari che hanno accompagnato il viaggio della conduttrice, affiancata sempre da un talent. In quest’ultima puntata Paola Marella si recherà, come anticipato, sul Lago Maggiore, chiamato anche “Verbano”. Si tratta, senza ombra di dubbio di uno dei più affascinanti specchi d’acqua italiani, caratterizzato da un fascino quasi fiabesco. Le sue rive toccano le sponde svizzere e italiane, ponendo il Lago Maggiore al secondo posto per superficie (al primo troviamo il Lago di Garda) e per profondità (il primo è il Lago di Como). Tuttavia, è lecito chiedersi da dove derivi il nome “Maggiore”: seppur non sia il più esteso tra i laghi italiani, lo è tra i laghi prealpini, ed è per questo motivo che si è aggiudicato il celebre nome.

Un’altra particolarità che rende il Lago Maggiore un luogo magico e affascinante è la composizione delle sue isole, diverse per dimensione e suddivise tra il Piemonte, la Lombardia e la Svizzera. Le più famose sono le Isole Borromee: Isola Bella, Isola Madre, Isola dei Pescatori, Isolotto della Malghera e Isolino di San Giovanni.

Meta turistica che accoglie ogni anni flotte di turisti, il bel lago ha sempre riscosso un certo successo nel corso dei secoli, tant’è che negli scritti di Stendahl troviamo numerosi riferimenti al lago e alle isole che lo compongono, descritte come gioielli incastonati.

Altri personaggi celebri che amavano soggiornare sulle rive del Verbano erano Alessandro Manzoni, Thomas Mann e Guido Rozzano, i quali non potevano che rimanerne affascinati.

In questa puntata, così come nelle precedenti, Paola Marella sarà accompagnata da un talent. In quest’ultimo appuntamento ci sarà Sergio Friscia, attore, conduttore e showman a tutto tondo. Quest’ultimo vanta una lunga e importante carriera, iniziata televisivamente nel 1990, quando conduce programmi comici e varietà nelle emittenti televisive locali siciliane.

Il suo approdo nella tv nazionale arriva nel 1997, quando entra a far parte dei comici di Macao, su Rai 2. Da quel momento si muoverà attraverso le più importanti reti televisive italiane, partecipando a programmi come Striscia la notizia, Mezzogiorno in famiglia, Domenica In, Festival di Sanremo, e non solo: difatti, ha partecipato, in veste di attore, in alcuni film tra cui Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni. Non solo cinema e tv per Sergio Friscia, ma anche radio: ha condotto programmi radiofonici su RDS e Radio Due.

Non perdetevi, dunque, l’ultimo appuntamento di Un sogno in affitto, in onda martedì 13 agosto alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.