Un sogno in affitto: le anticipazioni della quarta puntata ad Ostuni

Case da sogno, luoghi da favola sembrano un così lontano miraggio…beh, grazie a Paola Marella, non più! Un sogno in affitto , il nuovo programma in onda il martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 vi condurrà in un meraviglioso viaggio attraverso l’Italia, alla scoperta delle più belle dimore della penisola. Scopri le anticipazioni della quarta puntata!

Estate, caldo, sole, spiaggia…c’è qualcosa di meglio? Ebbene sì, ci sono le sfarzose case da sogno di Paola Marella, che non andrà in vacanza ma resterà a farvi compagnia! In ogni puntata, la conduttrice ed esperta del settore immobiliare si reca in una meravigliosa località della nostra penisola, presentandoci tre diverse lussuose dimore, accompagnata da un talent. Le visite saranno un pretesto per conoscere il territorio circostante, curiosando tra shopping, artigianato e gastronomia. Alla fine della puntata scopriremo quale delle tre super case è la preferita dei nostri protagonisti.

Nella quarta puntata, in onda martedì 30 luglio, Paola Marella andrà a Ostuni in compagnia di un talent molto speciale…Costantino della Gherardesca! Il conduttore televisivo accompagnerà la nostra esperta, formando una coppia perfetta! Non tutti forse sanno che Costantino, nato a Roma il 29 gennaio 1977, si è laureato in filosofia al King’s College di Londra, discende da una famiglia aristocratica toscana, ed è entrato a far parte del mondo dello spettacolo negli anni Duemila. Il ruolo televisivo che lo ha consacrato è, senza ombra di dubbio, quello di conduttore di Pechino Express, programma di cui è al timone dal 2013 (l’anno prima era stato concorrente). Il successo di Costantino, tuttavia, non si esaurisce di certo con il programma citato, poiché ha condotto anche Boss in incognito, The Voice of Italy e Apri e Vinci. Inoltre è stato opinionista e commentatore di programmi come Chiambretti c’è, Bangkok Addicted, Le spose di Costantino, Hair-Sfida all'ultimo taglio e tanti altri ancora.

La località scelta, come anticipato, è Ostuni, un piccolo gioiello situato in Puglia, in provincia di Brindisi. Il comune si è guadagnato il soprannome di Città Bianca, grazie al suo centro storico caratteristico che, in passato, era interamente dipinto con calce bianca. Dal 1994 al 2018 ha ricevuto ininterrottamente molti riconoscimenti, tra cui figurano la Bandiera Blu (premio conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee in grado di soddisfare criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione) e cinque vele di Legambiente, ottenute per la pulizia delle acque della sua costa, oltre che per la qualità dei servizi offerti. Tra i luoghi da non perdere, a Ostuni, figurano le mura aragonesi, la Cattedrale, Piazza della Libertà, l’Obelisco di Sant’Oronzo e i musei Diocesano e Civico.

La quarta puntata di Un sogno in affitto sembra davvero promettere bene: un grande ospite ed una magnifica località turistica che, siamo sicuri, vi lascerà incantati, a bocca aperta.

L’appuntamento con Un sogno in affitto ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Rimanete sintonizzati!