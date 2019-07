Un sogno in affitto: le anticipazioni della terza puntata sul Lago di Como

Quante volte abbiamo ammirato dimore chic, nei luoghi più belli d’Italia, pensando fossero irraggiungibili? Oggi non lo sono più, grazie a Paola Marella e al suo Un sogno in affitto , in onda il martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Il viaggio tra le strutture più belle d’Italia giunge alla terza puntata , e non si interromperà di certo presto. In questo episodio la nostra amata conduttrice ed esperta del settore immobiliare si recherà sul Lago di Como , accompagnata da Luca Calvani . Continua a leggere e scopri le anticipazioni!

Una vacanza da Vip, immersi nella natura, in un antico casale o in una lussuosa villa settecentesca appare ancora un sogno, vero? Beh, vi conviene cambiare idea perché da oggi non lo sarà più, grazie a Paola Marella e a Un sogno in affitto! Ogni settimana, andremo alla scoperta di tre dimore di lusso circoscritte nella stessa località, scoprendo curiosità e informazioni circa i costi di affitto. Tra una visita e l’altra ci sarà modo di conoscere il territorio, curiosando tra le vie dello shopping, scoprendo l’artigianato della zona e gustando i piatti tipici della cucina regionale.

Paola Marella non sarà da sola, ma accompagnata da un talent che, in questo terzo episodio, sarà Luca Calvani. L’attore, nato il 7 agosto 1974, vanta una formazione statunitense: difatti, dopo il diploma in perito tessile, si è trasferito a New York per studiare recitazione, partecipando a molti corsi, tra cui l’Actor’s Studio. In Italia, invece, ha studiato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, iniziando successivamente a lavorare come attore di fotoromanzi, teatro, televisione e cinema. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2000, quando recita in un episodio della fiction Distretto di polizia. Nello stesso anno Luca Calvani fa la sua comparsa nel mondo del cinema, ottenendo una parte nel film Al momento giusto, di Giorgio Panariello.

L’attore ha avuto la possibilità di lavorare anche in produzioni straniere, comparendo in famosissime serie come Sex and the City e nella soap opera Beautiful. I successi di Luca Calvani non si esauriscono di certo qui poiché, tra i registi internazionali con cui ha collaborato si trovano Woody Allen e Guy Ritchie, con To Rome with Love e Operazione U.N.C.L.E.

La location, invece, non ha bisogno di presentazioni: si tratta del Lago di Como, località conosciuta in tutta Italia e resa celebre da uno dei capolavori della letteratura italiana, I Promessi Sposi. Il Lago di Como ha incantato molti personaggi storici e importanti, come lo scrittore francese Flaubert, i musicisti Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Vincenzo Bellini. Inoltre, ha dato i natali al fisico Alessandro Volta, l’inventore del primo generatore di energia elettrica. Anche ai nostri giorni le splendide località che si affacciano sulle acque del prestigioso lago continuano a incantare turisti e, soprattutto, i Vip! George Clooney, ad esempio, ha acquistato una splendida villa per le vacanze estive a Laglio, incantato dallo splendido paesaggio. Siamo sicuri che anche le residenze visitate da Paola Marella e Luca Calvani siano altrettanto splendide!

