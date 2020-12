4 Ristoranti in Toscana, Tenuta Fanti: il menu e 4 cose da sapere

Elisa, 40 anni, è la titolare di Tenuta Fanti a Montalcino, nel cuore della Val d’Orcia. Lei e la sua famiglia possiedono la tenuta da 7 generazioni: “Mio padre ha iniziato a produrre il primo Brunello di Montalcino nel 1980, l’anno in cui sono nata io”. Il ristorante-agriturismo della Tenuta Fanti, per Elisa, è il miglior biglietto da visita per chi va a trovarla e molti dei suoi clienti sono stranieri. “Stiamo molto attenti al cliente, c’è una persona dedicata al tavolo. Io voglio che chi va via da qui, torna in America e abbia in testa Fanti». La cucina di Elisa è gestita da due signori toscani fino al midollo, che propongono una cucina tradizionale. Lei è fiera del suo lavoro: «Probabilmente i miei avversari mi vedranno come una da battere perché noi si fanno poche cose, ma si fanno bene”.