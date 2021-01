4 Ristoranti in Basilicata, La Taverna Oraziana

Il viaggio sulla via dei sapori inizia a Potenza, dove in pieno centro si trova la Taverna Oraziana di Michele, massimo esperto della storia della Via Herculea e dei sapori lucani, la sua passione. “Il mio ristorante è il più antico della Basilicata, è qui dal 1932 e si trova dove c’era una stazione di posta della Via Herculea”. Michele lavora coi suoi due fratelli e si occupa dell’accoglienza, raccontando ai clienti l’origine degli ingredienti, l’antica Lucania e i suoi sapori esportati al Nord: la salsiccia o lucanica, inventata proprio dai Lucani, le olive, il grano, i fagioli e l’Ellenicum, l’Aglianico, bevuto dagli imperatori. La cucina della Taverna Oraziana è rigorosamente tradizionale, con piatti antichi come la D’dacciata di maiale alla sartascina e percorsi gustativi fondati sui salumi e sui formaggi podolici. Michele trova ridondante prendere gli ingredienti della cucina lucana, che raccontano già tanto, e unirli ad altri sapori: “Il peperone crusco caratterizza la cultura e l’economia lucana, non puoi trasformarlo in altro. Se vuoi farci un sushi, non è più crusco, ma un peperone croccante”.