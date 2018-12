SocialFace Halloween, sfide da brivido in arrivo su Sky Uno

Quest’anno l’edizione di #SocialFace3 si arricchisce di un nuovo elemento: Halloween. Le star nazionali più famose del web sono tornate, tremate tutti! Favij, Mates e La Sabri si sfideranno senza esclusioni di colpi, a suon di challenge come sempre, ma in salsa Halloween. Nelle nuove puntate della terza stagione di #SocialFace, la serie di Sky Uno ideata e prodotta dalla Creator Media Company Web Stars Channel, ne scopriremo delle belle, vedere per credere: lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 alle ore 19:00 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.



Gli episodi dedicati alla festa più spaventosa dell’anno sapranno come “deliziarvi”, zucche speciali, case infestate, fantasmi, ma soprattutto penitenze terrorizzanti vi lasceranno di stucco. Così come la casa di SocialFace che, per l’occasione, si trasforma in un vero e proprio set da “Famiglia Addams”. Le sfide saranno delle challenge “stregate”, divertenti e disgustose. Nel menu…colazioni da vampiro e cene stregate a base di ingredienti non propriamente gourmet. Trick or treat? Impossibile fare previsioni, le menti diaboliche dei nostri eroi ci stupiranno con effetti speciali, tanto più che ad Halloween…quasi tutto è permesso. E sulle penitenze a dir poco goliardiche è meglio non pronunciarsi. #SocialFace Halloween