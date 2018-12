Al via la terza stagione di #SocialFace. Su Sky Uno

Le star del web più famose d’Italia sono pronte a sfidarsi nuovamente a colpi di challenge nella terza stagione di #SocialFace, la serie di Sky Uno, ideata e prodotta dalla Creator Media Company Web Stars Channel, in onda dal 28 maggio ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 20.45. In questi nuovi episodi torneranno i seguitissimi protagonisti, il creator più popolare d’Italia Lorenzo Ostuni, in arte Favij, Mates, il gruppo più seguito sul web formato da St3pny, Surry, Vegas e Anima e la “regina di YouTube” La Sabri. Guest star saranno il comico Amedeo Preziosi, Klaus, Francesco Posa e il seguitissimo duo Matt e Bise. Tutti sotto lo stesso tetto, i sei protagonisti daranno nuovamente sfogo a tutta la loro creatività, al coraggio e all’ironia che li hanno resi celebri per inventarsi nuove sfide e soprattutto nuovi modi per “punire” i perdenti. Novità di questa edizione è il meccanismo delle sfide, dopo le classiche prime due prove, infatti, un grosso dado verrà usato per stabilire dove si svolgerà la terza sfida prima della Ruota della fortuna che determinerà quale penitenza dovrà subire il perdente delle prove.



La scelta sarà tra una black room - una stanza completamente buia attrezzata con telecamere a infrarossi - in cui gli sfidanti saranno guidati e provocati dall’esterno dai compagni di puntata e dovranno cavarsela senza poter vedere nulla, e una white room, in cui si svolgeranno le sfide più “colorate”: i creators dovranno imbrattarsi con liquidi, vernici e altre sostanze, in una competizione che non sarà solo tra singoli ma anche tra squadre. A margine delle sfide e delle penitenze, spazio ai confessionali, per rivedere e commentare tutti insieme quanto fatto durante la gara.

#SocialFace 3 in esclusiva dal 28 maggio, dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Sky Uno