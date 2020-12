4 Ristoranti a Milano con delivery, Slow Sud

Umberto è il titolare e chef di Slow Sud – Ristorante Terrone. Il locale è aperto dal 2011, ma lui è approdato in questa avventura nel 2015: sono cinque soci, tutti giovani e del Sud. Nonostante non abbia fatto un percorso accademico è convinto di non essere uno sprovveduto. “La nostra cucina è fatta dei piatti con cui siamo cresciuti, tutto il nostro amore per la cucina siciliana e pugliese lo portiamo a Milano. SlowSud – Ristorante Terrone nasce con l’intento di far assaporare la ricca cucina meridionale in uno spazio metropolitano come quello milanese. “Il mio delivery è terrone ed è il migliore di Milano (4 Ristoranti, l'intervista a Umberto) perché porta a casa paste terrone che si “assettano”, non perdono qualità e poi ci siamo noi che siamo super simpatici!”