Animali da ricchi: al via su Sky Uno Loves Animals

In Animali da ricchi incontrermo animali ricoperti di attenzioni milionarie dai loro ricchissimi padroni. Vedremo quali sono le nuove razze "IT" di animali domestici deluxe, come addestrarli e cosa serve per allevare un campione. E non parliamo dei soliti cani o gatti, in questo show incontreremo tanti tipi di animali diversi: dai giganteschi danesi, ai veloci falconi, dai porcospini pigmei ai cavalli in miniatura. In attesa della prima puntata di Animali da ricchi, mercoledì 1° agosto alle 17:25 su Sky Uno Loves Animals, sfoglia la gallery