Sky Uno in Love: 10 buoni motivi per stare in coppia

Che in due si viva meglio e si viva più a lungo non è più solo una credenza popolare, sono molte le ricerche mediche che vanno in questa direzione e i dati scientifici lo dimostrano: uno dei tanti studi degni di nota, cita pazienti con problematiche cardiache: quelli divorziati con pressione alta o con un infarto precedente hanno tassi di sopravvivenza nettamente inferiori rispetto ai pazienti sposati con la medesima condizione. L’amore fa bene al sistema immunitario e un sistema immunitario sano ci aiuta a combattere ogni genere di infezioni e virus. Inoltre le sostanze rilasciate dal nostro organismo durante un rapporto sessuale hanno effetti benefici su ictus e infarti, riducendone i rischi. Insomma in due è meglio. Non è solo una questione di salute, ma di qualità della vita che risulta essere migliore, così come la nostra autostima e i rapporti con il mondo intero. Noi stessi ci sentiamo migliori. Non c’è partita, alla domanda “meglio single o in coppia” possiamo rispondere senza ombra di dubbio.

Ecco di seguito dieci buone ragioni per abbandonare la condizione di single e vivere una relazione a due.



Possiamo contare sempre su qualcuno che ci ama

Il peso dei problemi è diviso per due

Viaggiare in due è più divertente

Prendersi cura l'uno dell'altro gratifica

E’ bello sentirsi amati

Possiamo contare su un sostenitore

Condividere le piccole gioie quotidiane

Fare l’amore mantiene in forma e riduce l’ipertensione

Si vive più a lungo

L’amore aumenta gli ormoni della felicità come la serotonina e abbassa quelli dello stress, come il cortisolo