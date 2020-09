Power Hits Estate, la festa della musica live dall’Arena di Verona

Questa sera all’Arena di Verona e in diretta su RTL 102.5, Sky Uno dalle 20.35, TV8 e per la prima volta su TikTok, la quarta edizione dell'evento che decreterà il tormentone dell'estate 2020

50 artisti italiani e internazionali si alterneranno sul palco per un grande show nella splendida e luccicante cornice dell’Arena di Verona che, come ha sottolineato il Sindaco Federico Sboarina, è pronta a ripartire con la musica.

50 artisti e 42 esibizioni live per una grande festa della musica. L’ Arena di Verona è pronta ad accogliere il Power Hits Estate 2020 , una serata unica e irripetibile presentata da Angelo Baiguini , Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi , trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e per la prima volta su Sky Uno – sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – su TV8 e su www.rtl.it .

Saranno 4 ore di musica live, il migliore contributo per tutte le persone che in questi mesi hanno sofferto e che oggi ancora soffrono. Una festa per salutare la stagione estiva, un po’ come accadeva negli anni 80 con il Festivalbar, messa in piedi da persone che sono molto più che “very normal people”, la cui tenacia ha fatto sì che anche quest’anno la tradizione si rinnovasse.

"RTL ha avuto coraggio nel mettere in piedi un evento simile, non possiamo che dire grazie per aver fatto sì che tutto ciò accadesse" – sottolinea Federico Sboarina, Sindaco di Verona.