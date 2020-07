In attesa della terza puntata di The Royals dedicata ai misteri e agli intrighi a corte, in onda in prima serata giovedì su Sky Uno, ecco le foto che raccontano gli scandali targati famiglie reali. In questo viaggio alla scoperta della vita dei reali, tra matrimoni da favola e intrighi, ci guida la giornalista Luisa Ciuni, con la partecipazione speciale di Costantino della Gherardesca