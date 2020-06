Royals, 5 cose da sapere su Costantino della Gherardesca e Luisa Ciuni

Luisa Ciuni

"The Royals - Vizi e virtù a corte", in arrivo su Sky Uno

Luisa Ciuni è nata a Palermo nel 1959, ma da sempre vive a Milano. Nel capoluogo lombardo insegna Tecnica del Giornalismo di Moda e lavora come giornalista per i supplementi patinati del Gruppo Class Editore. In passato, invece, è stata per diversi anni capo redattore della Cultura de Il Giorno.

Ha all’attivo la scrittura di numerosi libri dedicati alla moda e la partecipazione alle raccolte di novelle benefiche “Cuore di Pietra” (Oscar Mondadori). Per quanto riguarda, invece, il mondo dei reali, ha firmato (insieme a Elena Mora) ben quattro volumi sui Windsor. E' una delle maggiori esperte italiane in questo ambito. È poliglotta, infatti parla ben quattro lingue.