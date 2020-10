Le ricette più famose dello chef Antonino Cannavacciuolo

In attesa della seconda stagione di "Antonino Chef Academy", in onda su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a partire dal 27 ottobre, tutti i martedì alle 21.15, scopri 5 ricette dello Chef stellato

Antonino Cannavacciuolo è pronto a vestire, per la seconda stagione, i panni di professore e mentore per i concorrenti del programma Antonino Chef Academy. Dieci cuochi sono pronti a sfidarsi per aggiudicarsi un posto ai fornelli nella cucina di Villa Crespi, il celebre ristorante stellato dello Chef Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi, tutto quello che c'è da sapere). Ma prima di dare il via alle danze, munitivi di carta e penna perché oggi sveliamo 5 ricette stellate da riproporre a casa del famoso Chef Patron del ristorante 2 stelle Michelin di Orta San Giulio. Spaghetto al nero di polpo Tagliate il polpo e i pomodorini secchi e scottateli in padella. Dopo una prima cottura veloce, spostate il polpo e i pomodorini in un recipiente e nella padella versate un po’ di acqua di cottura della pasta. L’acqua di cottura del polpo vi servirà per fare, insieme all’olio, una maionese. Versate olio e aglio in padella, salate e aggiungete del prezzemolo. Mettete in seguito in cottura gli spaghetti scanalati. Saltateli in padella, impiattate e aggiungete una noce di maionese a decorazione del vostro piatto, pronto per essere mangiato.

Scarola con ricotta, acciughe, olive e carasau Acqua e sale in ebollizione, immergete la scarola e poi fermate la sua cottura in una ciotola con acqua e ghiaccio (questo procedimento è adattabile a tutti i tipi di verdure, ne conserva il colore originale e la croccantezza). In una padella versate olio, uno spicco d’aglio e le acciughe. Aggiungete la scarola e qualche oliva. Fate saltare la verdura e poi spegnete il fornello. Preparate un piatto con tre noci di ricotta fresca, salatela un pochino e aggiungete dell’olio. Al centro delle tre noci inserite la scarola saltata, olive, acciughe e un po’ di pane carasau.



Tartare con uovo e crema al pecorino Mettete a cuocere le uova, 63 gradi per 40 minuti. In un altro pentolino versate un po’ di latte, pepe e pecorino. Tagliate finemente la carne per farne una tartare che condirete prima con l’olio e poi con il sale. Impiattate la tartare, posizionate su di essa l’uovo e contornate il piatto con la crema al pecorino precedentemente preparata.

Tonno con semi di sesamo e salsa al basilico Selezionate il tonno e dategli la forma che vi interessa. Avvolgetelo nella pellicola e riponetelo nel frigo. Nel frattempo tritate la cipolla, tagliate sottile una patata e versate in una padella insieme al basilico, sale e un po’ di vino bianco. Ora dedicatevi alla preparazione del pesto di basilico: immergete il basilico in acqua calda per pochi secondi e poi raffreddatelo in una ciotola con ghiaccio. Togliete il tonno dal frigo e conditelo con olio e sale. Tostate il tonno in padella con olio, finocchietto e timo. In una ciotolina aggiungete miele e senape, create una salsa da spalmare sul trancio di tonno scottato. Aggiungete i semi di sesamo sul tonno e impiattate il tutto con il pesto di basilico.