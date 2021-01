4 Ristoranti al mare dell'Emilia Romagna, Ricci di Mare

Danilo è il titolare del ristorante Ricci di Mare, pescatore, è nato da una famiglia di pescatori e bagnini. La sua famiglia è proprietaria del Lido dal 1947. Nel 1992, dopo aver visto che i panini e le piadine fatte dalla mamma nel baretto del lido andavano alla grande, decide di aprire un ristorante sulla spiaggia, e lo chiama “Ricci di mare”. Danilo si ritiene il patacca romagnolo e il suo obiettivo è vedere le persone contente. Per lui gourmet significa cura nell’impiattamento, ricercatezza della materia prima e grande qualità del pesce e della sua conservazione: “Se io pesco vongole freschissime ma poi vengono conservate male me le rovini.” Viscerale, sanguigno e fumantino, dice quello che pensa. È anche permaloso e le critiche fatte “a caso” lo mandano in bestia. “Sem i più brev! E le mie vongole sono mondiali, su quello non mi batte nessuno.”