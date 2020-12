4 Ristoranti a Milano con delivery, Potafiori

Rosalba è la titolare del ristorante Potafiori in zona Porta Romana a Milano, viene da Bergamo, ma a Milano ha trovato la sua “casa”. Rosalba è un concentrato di energia e stravaganza, un fiume in piena che ti travolge, letteralmente, nel suo mondo fatto di parole, fiori, musica, design e amore per il cibo. È conosciuta come la Cantafiorista, e infatti nasce come cantante e poi diventa fiorista, nel suo locale si può mangiare, acquistare fiori e sentirla cantare.

È amante della bellezza, ma la cucina non segue lo schema estetico del ristorante: “È una cucina della tradizione sotto mentite spoglie, piatti semplici ma serviti su piatti special”. “Il delivery di Potafiori, il Potabox, rispecchia il nostro animo, siamo pazzi e rispecchia ciò che siamo. I clienti che scelgono di mangiare a casa devono avere a casa il nostro Potafiori, inclusi musica, fiori e bellezza".