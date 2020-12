4 Ristoranti in Toscana, Podere Il Casale: il menu e 4 cose da sapere

Michael, 29 anni, detto Misha, è il titolare di Podere Il Casale che si trova a Pienza, tra le colline della Val d’Orcia, ma la sua storia parte da lontano: i suoi genitori si trasferirono da Zurigo in Toscana nel 1991 con l’intenzione di aprire un’attività dove poter mangiare tutto ciò che producevano in maniera biologica. Oggi, come allora, la priorità di Misha è offrire ai suoi ospiti una cucina toscana autentica e a km0. Per farlo si affida ad una vera e propria brigata. Due piatti rappresentativi sono i pici con farina propria macinata a pietra e la degustazione di formaggi. L’eccellenza della sua produzione è il pecorino di Pienza, prodotto con il latte delle sue pecore, e non mancano naturalmente i piatti con l’uva dei suoi vigneti. Misha ama la competizione: “Sono abbastanza competitivo, essendo imprenditore mi devo porre degli obiettivi. Ho praticato sport per tanti anni e ho giocato sempre per vincere”.