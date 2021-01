4 Ristoranti al mare dell'Emilia Romagna, Peperittima

Piero è il gestore del Peperittima. Nato e cresciuto in una famiglia di albergatori, nel 2010 decide di buttarsi nell’avventura dello stabilimento con sua moglie Angela, ex infermiera svizzera conosciuta sulle spiagge romagnole. «Ci è piaciuta subito quest'aria di libertà che si respira qui nel lido, è diverso dal formalismo che l'ospite si aspetta in hotel”. Sono una famiglia affiatata e, secondo Piero, sua moglie Angela è il cuore pulsante di tutto ciò. “La cucina del Peperittima è “tradizionale con punte di innovazione”, la domenica non può mancare la lasagna e i cappelletti al ragù sono molto richiesti. Il pesce è dominante, abbiamo il pescato del giorno, cozze di Cervia tipiche di qui, sempre in carta”. Per Piero un locale è gourmet se c’è armonia: “Ci deve essere un pensiero dietro alle scelte, tutto deve essere in sintonia!”. Piero gioca per vincere ed è sicuro di rappresentare al meglio lo spirito della Romagna.