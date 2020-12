4 Ristoranti in Toscana, Palazzo Bandino: il menu e 4 cose da sapere

Marta, 39 anni, è la titolare dell’agriturismo Palazzo Bandino di Chianciano Terme, in Val di Chiana. La tenuta agricola è della famiglia da ben otto generazioni. Con il suo agriturismo Marta vuole aiutare i suoi clienti a staccare la spina, anche solo per un weekend. Alla domanda “Come sei?” risponde “Dovresti chiederlo a quelli intorno a me, io sono la Marta! Noiosa e rompipalle nel lavoro, ma anche molto passionale e una gran casinista, però nel mio casino c’è parecchia genuinità”.

La cucina di Palazzo Bandino è assolutamente tipico toscana, la cuoca cucina il sugo “Come si faceva un tempo”. I pici, piatto tipico della zona, qui sono autentici col vino rosso nell’impasto e con ragù di chianina. “Come mai partecipo? Ero un po’ schiva all’inizio perché non amo guardarmi intorno. Son toscana anche in questo, devo capì chi c’ho davanti. Poi annuso l’aria, un pochino reggo, ma dopo temo e dico decisamente quello che penso. Sono donna, toscana, son critica per forza!”