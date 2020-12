Il viaggio di Alessandro Borghese 4 Ristoranti termina all’Osteria Volsci che ha la particolarità di trovarsi proprio a 100 m dal casello dell’autostrada, «posizione strategica per i biker». Marco è un titolare generoso e pignolo al punto giusto: “Cerco di parlare coi miei collaboratori, di capire perché è stato fatto un errore e poi devo risolverlo all’istante”. Sta principalmente in sala, dove dirige i lavori con sguardi e poche parole: tutti lo ascoltano, anche se non parla. La cucina propone piatti nazionali di carne e di pesce e piatti della tradizione ciociara: “Da noi mangi la pecora al sugo, la bufaletta in umido, gli arrosticini, l’abbacchio. Tra i primi spiccano le fettuccine all’amatriciana e gli spaghettoni cacio e pepe”. Marco ha tre moto, due Bmw e una Honda. Viaggia con sua moglie, anche lei motociclista, ma preferisce caricarla: “Perché col cavolo che la faccio andare sull’altra mia moto. Le mie moto sono gioiellini da custodire!”.