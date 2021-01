4 Ristoranti a Milano, Napoli 1820: il menu e 4 cose da sapere

Scendiamo a Sud, all’ombra del Vesuvio di Rosario. Napoletano doc, non ha mai tagliato il cordone ombelicale con la sua terra natia e fa la spola ogni settimana tra il ristorante di Napoli e quello di Milano sui Navigli: “Non mi sono trasferito a Milano perché mia moglie non voleva!”. Instancabile, ne approfitta per portare sulle tavole milanesi materie prime autentiche che molte volte trasporta lui stesso in macchina. Nato come cuoco, ora ha demandato la cucina al figlio Antonio e si occupa della gestione del locale, “faccio un po’ tutto, vado dove servo”.

Nonostante sia incredibilmente legato alla sua terra, non ha reso il suo locale troppo folkloristico per paura della reazione dei milanesi. Per accontentarli, poi, ha dovuto iniziare a cuocere di più la pasta, “a Napoli la mangiamo al dente!”. Quando sente la nostalgia del Golfo, Rosario guarda fisso nel Naviglio e immagina di essere a Mergellina!