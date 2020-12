Tratta da un videogioco di enorme successo, Monster Hunter Stories: Ride on è un fantasy action del 2018. In un mondo in cui i cacciatori vivono inseguendo mostri, c'è un gruppo di cavalieri che costruiscono legami con i mostri e vivono con loro in armonia. L’Appuntamento con Monster Hunter Stories: Ride on è, dal 20 dicembre su Sky Uno +1 (al canale 109) il pop-up channel delle feste