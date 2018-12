Aspettando Mix & Match, le Star peggio vestite del 2018

Sul red carpet non sempre regnano classe e raffinatezza, anzi, a volte sfilano dei veri e propri orrori: abiti improponibili, accostamenti arbitrari e scelte tanto estrose da rasentare il cattivo gusto. E neppure un marchio prestigioso mette al riparo da un outfit kitsch, come dimostra il Valentino di Anne Hathaway alla première di Ocean's 8 o i ricorsi storici di Lady Gaga in gorgiera al London Film Festival per E' nata una stella . Non perdere i consigli di stile a "Mix and Match - Il Guardaroba delle Meraviglie", con Lodovica Comello e Simone Marchetti, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Sfoglia la gallery per credere, ma non imitare!