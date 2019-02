Anticipazioni Mix&Match, scopri i modelli più belli delle passerelle

Nella quinta puntata di Mix & Match - Il Guardaroba delle Meraviglie ci sarà una grande novità! I protagonisti, per la prima volta dalla messa in onda del programma, saranno quattro ragazzi. Gli uomini si sfideranno a colpi di outfit scegliendo i look più giusti sull'app di YOOX. In attesa del prossimo appuntamento tutte le domeniche in prima tv assoluta alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11 , sfoglia la gallery e scopri tutti i look maschili più originali